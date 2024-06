“No lo quieren adentro”: Latife Soto descartó que Daniela Aránguiz le haya hecho magia negra Luis Mateucci y apuntó a otros culpables

Un gran cahuín se desató en el mundo de la farándula después de que Luis Mateucci acusara a Daniela Aránguiz de brujería en “Ganar o servir”. El argentino le comentó a las compañeras de su equipo que se sentía bajo de energía, por lo que Camila Recabarren teorizó que podría ser brujería.

“También lo pensé, a ella le gustan esas jugadas”, confesó Luis apuntando directamente a Daniela Aránguiz, quien también fue acusada de realizar magia negra al Mago Valdivia -supuestamente- congelando sus calzoncillos.

“Esas cosas son muy poderosas. Si la Dany tiene antecedentes de haber hecho cosas antes”, le contestó Faloon Larraguibel, preocupada.

“Están confabulados en contra de él”

En el último capítulo de “Que te lo digo” se contactaron con la conocida tarotista y médium, Latife Soto, para consultarle si es que cree en estas acusaciones de Mateucci sobre Aránguiz, si ella podía percibir alguna información que ayude a dilucidar este tema.

Latife tenía un naipe a mano, sacó cartas y comenzó a decir: “yo creo que Daniela no le ha hecho magia, fíjate que aquí sale que hay personas que le están chupando la energía ahí. Lo que pasa es que hay personas que son vampiros energéticos, de repente tú estás al lado de esa persona y tú debes salir”.

“En las cartas me salen que hay dos varones que están confabulados en contra de él. Yo no veo el reality, así que no sé de quién estoy hablando (...) En hacer que él se caiga y él se equivoque, le están chupando las energías y le están deseando el mal, compañeros del encierro donde él está”, agregó.

“Aquí, le salieron dos hombres que le desean una caída a él, para que él salga, se equivoque y lo eliminen. No lo quieren adentro”, aseguró Latife.

Esto no fue lo único que comentó sobre el argentino, ya que Soto comentó que “en las cartas me sale que está muy rodeado de mujeres, dos o tres mujeres (quienes le tienen cariño), y a ellos les molesta, y quieren que él salga del reality. Lo están deseando”.

Latife Soto volvió a confirmar que los hombres son quienes están deseando que él se vaya. Ella continuó sacando cartas, y aseguró que hubo un conflicto bien grande que involucró a Mateucci con otro hombre, en donde el argentino se vio disminuido. Los panelistas teorizaron que se trataba de Fabio Agostini, quienes pelearon y terminaron con la salida del español.

¿Hace brujería Daniela Aránguiz?

Pasando a Daniela Aránguiz y su supuesto historial con magia negra, el periodista Luis Sandoval le consultó a Latife Soto sobre qué ve con respecto a la panelista de “Sígueme”. La tarotista mencionó que el argentino sospecha de Daniela por los antecedentes que maneja, “y por su baja energía no se está dando cuenta que es algo de adentro. Él lo está relacionando con algo que es de afuera, pero de afuera no es”, afirmó.

El mismo comunicador le consultó directamente si es que Daniela Aránguiz hace brujería. “En las cartas me sale que Daniela trae este tipo de dones y capacidades, vienen de ancestros de ellas. Viene de la familia materna de ella, hay personas que tenían capacidades y trabajaban con todo esto, y ella también lo tiene”, aseguró la tarotista.

“Sale en las cartas que tiene muchas capacidades intuitivas. Ella si quisiera dedicarse a eso, ver personas, lo haría muy bien”, cerró.