“El trío de hermanastras ardió de envidia”: Mariela Sotomayor reaccionó a su apasionado beso de 30 segundos con Fabio Agostini

Una ola de memes, aplausos, gritos y eufóricas reacciones dejó el beso en la boca que Mariela Sotomayor y Fabio Agostini se dieron durante 30 segundos, en una actividad del reality de Canal 13 ¿Ganar o servir?.

En conversación con Publimetro, Mariela contó desde Perú cómo fue que terminó en los labios del galán español y se convirtió en la envidia de muchas, asegurando que cuando lo eligió como dupla jamás imaginó de qué se trataba la prueba. Pero, reconoce que no se arrepiente ni por un segundo.

“Yo no soy de andar dando piquitos por la vida, pero ese día entendí que era un juego. Además, cuando me pidieron que escogiera a un compañero nuevo, no supe que la prueba era una beso de película de 30 segundos. Ahora, me sentí muy cómoda. Creo que él fue súper respetuoso conmigo y me dejó hacer lo que quise hacer, que es cómo yo doy los besos”.

Si bien, asegura que no tenía ni la más mínima idea que la prueba era besarlo, reconoce a este medio que en caso de haber sabido, también lo hubiese elegido porque “es guapo, simpático y muy cariñoso. Además que besa bien”.

Eso sí, ante la pregunta si hubo lengua de por medio, prefirió jugar al misterio.

“Me gusta ir de a poco, jugar con la sensualidad. Sentir los labios de la persona. Sentir su boca, ir lento y me sentí muy cómoda. Los dos sentimos que fue un beso rico. Me gustó. Fue como una previa de beso. Me entregué al momento y estuvo muy, muy rico”.

Finalmente, ante la pregunta del millón, reveló que le pone “un 7, por lo guapo y caballero”.

“Ardieron de envidia”

Eso sí, mientras muchos le celebraron el momento y dejaron varios comentarios en redes, como “reina del palabreo y los besos candentes”, o " a Mariela se le reza”, hubo otras que, al parecer no quedaron para nada de contentas. Así, por lo menos lo sintió Sotomayor.

“Fui la envidia de muchas yo creo, algunas envidias negras por supuesto, con almas negras. Vi las caras de algunas, me di cuenta de las caras que pusieron. El trío de hermanastras ardió de envidia”, dijo respecto a sus archienemigas Camila Recabarren, Blue Mary y Faloon Larraguibel.

Pero, “ahora es problema de ellas. Yo creo que andan por la vida sintiendo muchas cosas feas, por mucha gente”, sentenció.