“Encierro total 6 semanas”: Camila Recabarren confirmó que ya no es parte de “¿Ganar o Servir?”

La ex Miss Chile es parte del nuevo reality de Canal 13.

Camila Recabarren confirmó que ya no es parte del reality de “¿Ganar o Servir?’”, el cual en estos momentos se encuentra en transmisión por las pantallas de Canal 13.

La información fue revelada por la modelo a través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, en donde detalló que su estadía en Perú llegó a su fin hace ya varias semanas.

“Reality show, encierro total 6 semanas. Afuera hace un mes aproximadamente. ¡Era, Yeral!”, escribió en la postal, en donde aparece con la vestimenta de los primeros capítulos de la producción.

“Director: Ignacio Corvalán. Agencia de contenidos creativos: Cooking Media. Volví a por todo y más. The rial life”, añadió en la historia, según consignó Página 7.

Cabe recordar que hace un par de semanas se hizo viral en las redes sociales un registro de la exMiss Chile en el aeropuerto, comenzando los rumores de su eliminación. De hecho, fue la usuaria de TikTok @Camifferr, quien aseguró que el registro correspondía al 11 de mayo.

La reconciliación de Camila con Mariela

Mientras se encontraba en el encierro de Canal 13 y por lo que aún podemos ver al aire, Recabarren ha hecho noticia por sus duros enfrentamientos con Mariela Sotomayor, con quien se ha insultado y vivido tensos momentos. Sin embargo, hace un par de días se transmitió la emotiva reconciliación entre ambas.

Fue la periodista quien se acercó a hacer las paces, asegurando que “yo no tengo nada contra ti. Y te digo que si necesitas algo, lo que sea, yo estoy aquí”, sostuvo.

“Me dolió porque mi intención contigo ha sido siempre buena. No me quiero llevar mal contigo. Tienes un aura más bonita que lo que muestras”, remató Sotomayor en sus minutos de honestidad, demostrando las ganas de sembrar la paz en la casona de “¿Ganar o Servir?”.

Acto seguido, ambas se fundieron en un honesto abrazo y se pidieron mutuamente por las palabras dichas en el pasado. “Eres hermosa por dentro y por fuera igual”, le aseguró la exMiss Chile.