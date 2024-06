Sigue la tensión: Daniella Campos y Aránguiz nuevamente se lanzan indirectas a quemarropa

Tras el tenso momento que Daniella Campos y Daniela Aránguiz protagonizaron en el programa Sígueme la semana pasada -donde hubo gritos, insultos e intervención de terceros- ahora nuevamente se lanzaron ácidas indirectas a quemarropa.

PUBLICIDAD

Todo surgió cuando abordaban el conflicto familiar entre Coté López y Luis Jiménez, cuando Michael Roldán “se puso místico” y prendió un incienso para equilibrar las energías entre tantos escándalos faranduleros.

Fue ahí que después de las risas respecto al olor, Julia Vial comenzó a esparcir el aroma sobre los demás panelistas, momento que Daniella Campos aprovechó para recordar la discusión con su colega.

“Échame, échame no más... mira que he estado toda la semana bañándome con sal. Ya se me está saliendo la piel de tanta sal”, dijo en clara alusión a Aránguiz, a quien se le atribuyen gustos por la magia negra.

Pero, la exMekano como toda una crack, salió jugando rápido y respondió devuelta.

“Créeme que en ti no gastaría pero ni una brujería en mi vida, así que quédate tranquila”, le aclaró.

Tras ello, la molestia de Aránguiz continuó, pero por el olor del incienso que la tenía al punto del desmayo.

PUBLICIDAD

Lo que no se vio de pelea

Según contaron fuentes a Publimetro, asegurando que no hubo intenciones de golpes de ninguna de las dos, Campos sí “estaba muy alterada y gritaba como loca. Tuvo que bajar el director a calmarla, pero ella le seguía gritando a Daniela (Aránguiz).

Pero, si bien la exTierra Brava era la más calmada, también se puso de pie y le hizo frente a la situación. “La otro ella también es chora”, recalca la fuente.

“La Campos estaba descontrolada. Le decían que se calmara, porque estaba su hija, pero seguía gritando. Después se la llevó el director y le empezó a pelear a él. Le reclamaba por contra a Aránguiz y le decía ‘te dije que esta niñita me iba a provocar y habíamos quedado que no iba a ser así y ya se le ha dejado pasar varias veces”, relataron.

“Campos le dice ‘ordinaria de mierda’ y la otra se para y le dice ‘y tú anda a estudiar, anda al colegio’. Y se acerca Daniella, la Aránguiz se para, pero no estuvieron ni cerca ni amague de empujón, porque la animadora (Julia Vial) se puso al medio. Pero se pararon como en la típica actitud ‘y qué, y qué, qué tanto. Si la otra obviamente se paró, si también es chora”, desclasificaron.

Hugo Valencia contó en tanto en Zona de Estrellas lo que conversó con Daniela Aránguiz.

“Me hizo callar y eso no lo voy a aguantar. Ella gritaba como loca y me trató de mal educada, le dije que eso es ofender a mi madre. A ella la sacaron del programa. Yo me paré (como a pegarle) porque ella se estaba acercando a mí y yo no me voy a quedar sentada”, señaló, dando cuenta que sí hubiese llegado a los golpes en caso que el director no hubiese sacado a Campos del set.

Finalmente, agregaron a este medio que ambas grabaron este miércoles, pero no se habló de la pelea ni tampoco hubo reconciliación.