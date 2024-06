¿Qué ocurrió entre Jorge y Claudio Valdivia con su padre?: Conoce los detalles de esta polémica y quebrada relación familiar

La relación entre los hermanos Jorge y Claudio Valdivia con su padre ha dado bastante que hablar durante estas semanas, esto puesto que el exparticipante de “¿Ganar o Servir?” confesó algunos detalles del conflicto que llevó a separarse definitivamente de su progenitor.

Cabe recordar que la revelación se dio mientras el chico reality aún estaba en el encierro, en donde tuvo un sincero diálogo con Pangal Andrade y confesó que todo partió cuando Luis Valdivia se quedó con el dinero que ganaba el “Mago” al inició su carrera en el fútbol.

“Jorge a los 20 o 21 años se tuvo que echar al hombro a la familia, y confió siempre en lo que mi papá le manejaba. Pero que tu papá te saque plata sin que te avise… de haber podido tener propiedades, terrenos, podría haber hecho lo que quisiera. Pero nada, nada, se lo gastó todo”, rememoró el actual participante del espacio de Canal 13.

“En esa época yo sabía que él era penca, por cómo trataba a mi mamá, pero no tan penca. Ahí yo tenía 22 o 23 años, me fui de la casa a los 19 a jugar a Brasil”, fueron algunas de las palabras del exfutbolista en el programa de Canal 13.

Las más recientes declaraciones

El chico reality fue consultado por esta situación en una conversación exclusiva con Publimetro, en donde aseguró que la figura de su padre seguía siendo inexistente para él.

“Yo no tengo relación con él desde 2015, es lo que dije de él en televisión y creo que fueron muy gentiles y muy nobles en la edición de lo que comenté de él. Sigo pensando lo mismo, sigo creyendo lo mismo, no mentí nada”, aseguró rememorando sus palabras.

“Es un tipo que le hizo daño a mi hermano, le hizo daño a mi mamá, me hizo daño a mí. Yo no tengo relación con él, aunque suene fuerte... Sigo pensando que es un HDP, está muerto en vida y no tengo relación con él y espero no tener. O sea, nosotros tres, mi familia somos Jorge, mi mamá, Gaspar, yo. Él no existe, no existe ni para mi hijo, ni para los hijos de Jorge y no existe en la familia nosotros”.

La defensa del padre

Tras dar a conocer estas graves acusaciones, el padre de los hermanos Valdivia decidió alzar la voz y desmintió la historia que contó Claudio.

“Les puedo contar -antes de la demanda en tribunales que le interpondré- que todo lo que ‘vomitó’ en mi contra durante su corta estadía en el reality es absolutamente falso y malintencionado”.

Asimismo, aseguró que hace un par de años le prestó un vehículo a Cladio, específicamente un Ford Explorer, 0 km, 4x2 automático, el cual le devolvió con varios daños y deudas asociadas a permisos de circulación, TAG y morosidades en varias autopistas.

“Se lo pude quitar después de 8 años de usarla gratis, por intermedio de una demanda en tribunales. Me la devolvió con muchos daños (...) y lo más descarado, con una deuda de más de $40 millones de pesos”.

“Ya se sabrá toda la verdad, queda poco y Claudio tendrá que ofrecer disculpas públicas a su padre ¡Y sí, su papá tiene contacto con su nieto Gaspar; y con la mamá de él, Sabrina (Sosa). Claudio es un mentiroso. Por favor, las personas que no (tienen idea), no hablen mal del resto y no comenten cosas que no saben, saludos”, sentenció.