Paty López se sinceró sobre su difícil cruzada para convertirse en mamá: “Conocí el dolor del diagnóstico de la infertilidad”

La actriz Patricia López se sentó junto a Julio César en el último episodio del estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”, en donde se sinceró sobre el difícil camino que recorrió para convertirse en madre. A sus 45 años, López se embarazó de Río, su primer hijo junto a su esposo, Izidor Leitinger.

“Cuando mi instinto maternal se despertó concretamente, y me di cuenta que quería ser mamá, porque algunas veces el instinto no llega, tenía 33 años y fui mamá a los 45″, partió. “Fue una búsqueda que empezó de a poco y así de a poco me empecé a dar cuenta que primero no fue fácil porque yo estaba soltera”, agregó.

En ese momento, López había terminado recién una relación, y ya estaba. Acababa de terminar una relación que está un poquito saturada de siempre estar en pareja, y quería disfrutar de su soltería. “Justo en esa temporada que empecé a disfrutar de estar soltera, me empezaron a dar ganas de ser mamá”, reveló.

“Ahí fue cuando conté que quizás una manera de ser mamá puede ser a través de un donante. Me sometí a varios tratamientos de fertilidad, este proceso duró 10 años, 10 años muy dolorosos, 7 tratamientos de fertilidad diversos y finalmente logré embarazarme”, contó Patricia.

“Uno se destruye porque ataca directamente a tu autoestima”

Este complejo camino para convertirse en mamá, le abrió los ojos a Paty López y comenzó a ver la realidad de la fertilidad de una manera distinta. “Por esta razón, porque yo conocí el dolor del diagnóstico de la infertilidad, el horror que se vive, es que solidarizo mucho con las mujeres que están en esa cruzada”, reconoció.

“En mis redes sociales trato siempre de compartir información. Los diagnósticos de infertilidad deberían ser GES, sí o sí. Las mujeres quedamos en bancarrota intentando financiar esto, son carísimos”, añadió la actriz.

No sólo este proceso afecta al bolsillo de las mujeres, sino también a su salud mental. “Uno se destruye porque ataca directamente a tu autoestima. Sientes que hay algo malo contigo, que estás fallada, que hay algo malo con tu cuerpo. Contar que tienes problemas, que tienes problemas para ser mamá, no es llegar y contar”, continuó.

Finalmente, al ser consultada sobre el momento en que se enteró que iba a ser mamá, Patricia López confesó que “los primeros meses fueron duros, viví episodios de pérdida que me asustaron mucho, fueron terribles, traumáticos. Al tercer mes, mi doctor me dice: ‘te puedes ir, tu embarazo ya es considerado un embarazo normal, disfrútalo’.

“Eso hice, disfruté mi embarazo con mayúsculas. En la primavera de Eslovenia yo estaba flotando por los aires, oliendo las flores, disfrutando mi guagua, hablándole, alimentándome bien, meditaba todo el día, dormía mucho, estaba tranqui. Me cuidé igual, aunque mi embarazo iba bien, pero lo viví muy zen”, cerró.