“Deja de acosar a quién tú sabes bien”: La dura advertencia de Daniela Aránguiz a Maite Orsini

No se sabe a ciencia cierta a quién se refería, pero Daniela Aránguiz le lanzó una dura advertencia a la diputada Maite Orsini, en la lucha mediática que tienen ambas por culpa del exfutbolista Jorge Valdivia.

Fue en el programa Sígueme cuando la exMekano respondió a su exmarido y aprovechó de repasar a su actual pareja, acusándola de acosar a alguien que ambas conocen perfectamente. Además, dio a entender que Orsini intentaría un amistoso acercamiento con dicha persona, pero “eso no va a pasar”, le aclaró.

“Deja acosar a quién tú sabes bien, queriendo que comparta contigo cuando eso no va a pasar”, le lanzó a quemarropa durante la emisión del programa de farándula, donde Aránguiz respondía al comunicado que publicó Valdivia, exigiéndole que dejara de hablar de él.

Si bien, se desconoce a quién se refería, perfectamente podría haber sido en alusión a sus hijos, como dando cuenta de las intenciones de la exchica Yingo de querer compartir con la primogénita de Aránguiz, quien precisamente iba a declarar en el juicio que Orsini impuso contra ella, por injurias y calumnias.

Además, como reafirmando que se refería a sus retoños, Daniela le lanzó un reproche a Jorge Valdivia, respecto a una situación que habría ocurrido durante la celebración del Día del Padre.

“Esta mujer (Maite Orsini) no se aburre de pedirle cosas. ¿Y para el Día del Padre, Jorge?”, criticó.

Aránguiz acusó a Valdivia de no dejarla trabajar

Además, durante el programa le dejó en claro a su exmarido que seguirá hablando de él y Orsini todo lo que quiera, puesto que es parte de su trabajo como panelista de farándula.

Dicho esto, aprovechó de acusarlo por todas las veces que le prohibió trabajar cuando estaban casados.

“Recuerda que el programa Yingo era mío y no lo hice por irme contigo. Le pueden preguntar a Álex Hernández (director de Yingo). En vez de Catalina Palacios, ese programa lo iba a hacer yo y Mario Velasco. Y yo a última hora le digo al Álex que no, por irme con Jorge Valdivia fuera de Chile”, aseguró.

“A mí me invitaban a Maldita Moda. Todas las temporadas Carlos Valencia me quiso tener ahí. Acepté en la última temporada. Decía, ‘Jorge me van a pagar tanta suma’. Y él me decía: ‘toma, ahí tienes tres veces (el sueldo). No lo hagas’”, recordó.

Finalmente, señaló por qué Jorge no la dejaba trabajar. “Después entendí que yo estando en televisión me podía enterar de muchas cosas que él no quería que yo me enterara”.