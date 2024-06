“Es un ataque de celos de la Orsini”: Aránguiz responde con furia a Valdivia tras comunicado que publicó en su contra

Una historia de nunca acabar. Así, al parecer, será la relación entre Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz. Ahora, luego que el exfutbolista publicara un comunicado en contra de su exesposa, pidiéndole que no hable más de él, la panelista de Sígueme le respondió con todo, sin pelos en la lengua.

PUBLICIDAD

“Me hiciste callar durante 20 años, nunca más me voy a callar en mi vida”, le aclaró en primera instancia, dando cuenta que, en esta oportunidad, no acatará a su petición, como sí lo hizo durante el matrimonio.

Posteriormente, señaló que en la actualidad hablaba de él, solo como parte de su trabajo de comentarista farandulera, recalcando que “ya dejé de trabajar muchos años porque me lo pediste tú”.

Tras ello, señaló tener dudas respecto a quién escribió el comunicado, cuestionando si lo había hecho Maite Orsini, “porque yo te conozco como si te hubiera parido y sé que esto no lo escribiste tú”.

Además, le preció curioso que Valdivia realizara la declaración, justo cuando ella publicó unas imágenes compartiendo con Fabio Agostini, quien la recibió en su departamento con el torso desnudo y cubriéndose con una toalla.

“Por qué no saliste hablando cuando te defendí (contra la scort Natthy Chilena), lo encuentro raro. No sé si esto es un ataque de celos de tu polola, por decir que ‘te iba a amar durante toda la vida’ o es un ataque de celos porque piensas que tuve una aventura con Fabio Agostini”, dijo implacable.

Pero, Aránguiz aún tenía más cosas que decir y le hizo un directo llamado a Orsini pidiéndole que dejara de “acosar a quién tú sabes bien, queriendo que comparta contigo cuando eso no va a pasar”.

PUBLICIDAD

“Es un ataque de la Orsini, porque le dije que lo iba a amar toda la vida. Y te voy a decir, esta mujer no se aburre de pedirle cosas. ¿Y para el Día del Padre, Jorge?”, reveló.

Aránguiz acusó a Valdivia de no dejarla trabajar

“Recuerda que el programa Yingo era mío y no lo hice por irme contigo. Le pueden preguntar a Álex Hernández (director de Yingo). En vez de Catalina Palacios, ese programa lo iba a hacer yo y Mario Velasco. Y yo a última hora le digo al Álex que no, por irme con Jorge Valdivia fuera de Chile”, aseguró.

“A mí me invitaban a Maldita Moda. Todas las temporadas Carlos Valencia me quiso tener ahí. Acepté en la última temporada. Decía, ‘Jorge me van a pagar tanta suma’. Y él me decía: ‘toma, ahí tienes tres veces (el sueldo). No lo hagas’”, recordó.

Finalmente, señaló por qué Jorge no la dejaba trabajar en televisión. “Después entendí que yo estando en televisión me podía enterar de muchas cosas que él no quería que yo me enterara”.