Ahora toca portarse mal: Raquel Argandoña se desató tras su polémico quiebre y aseguró que es su turno de ser infiel

El amor ya es historia del pasado para Raquel Argandoña. La animadora de TV+ ha estado en la palestra desde que se supo el término de su relación de cinco años con Félix Ureta, como si eso fuera poco, el término fue con escándalo.

Se publicaron fogosas conversaciones que mantuvo el empresario con otra mujer, quien resultó ser una conocida de Argandoña. Además, se filtró una foto íntima de Félix, la cual ocasionó un gran problema en el canal donde trabaja la “Quintrala”.

Esta imagen estaba siendo comentada por los panelistas del programa de farándula “Sígueme”, y Raquel irrumpe en la reunión de pauta para encarar a todos quienes estaban festinando con la fotografía. Sus dardos apuntaron especialmente a Daniella Campos, a quien la acusó de haber ejercido la profesión más antigua del mundo.

“Voy a ser bien suelta”

Definitivamente ha sido una movida semana para Raquel Argandoña, y no tiene ninguna intención de ocultar más su situación sentimental. En el capítulo de este jueves de “Tal Cual” expresó sus deseos de dejar de portarse bien en sus relaciones románticas, especialmente porque esto no ha sido recíproco.

Esto salió a la luz después de que en el panel conversaron si es que habían sido infiel, y Argandoña admitió que sólo una vez lo ha sido, pero en sus otras relaciones se ha portado bien. “Yo una sola vez, me rehabilité y no me sirvió de nada, así que ahora voy a ser infiel siempre”, anunció.

“Ahora voy a ser bien suelta, voy a ser bien suelta, así que el que esté conmigo debe saber que voy a ser infiel”, lanzó Raquel antes de ponerse a bailar Dancing Queen de ABBA. Su compañero de animación, José Miguel Viñuela, señaló que ese era un buen método, dejar las cosas claritas desde un principio.

“Te quedas o te vas, te voy a ocupar solamente. Voy a ser infiel”, bromeó Raquel Argandoña.