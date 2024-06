“Nunca aceptes una crítica de quien no recibirías un consejo”: Coté López realizó potente reflexión tras drama familia con hijo de Luis Jiménez

Coté López ha estado en el centro de la polémica tras protagonizar un fuerte drama familiar que involucró al hijo de Luis Jiménez, Diego Jiménez y a la expareja del joven, Javiera Vidal.

Cabe recordar que la empresaria fue acusada de querer alejar al retoño del exfutbolista de su padre y que ella había separado a la familia. Asimismo, el hermano de la influencer acusó de “drogadicto” y “depravado” al retoño mayor del Mago.

Eso sí, según las palabras de María José, todo se habría solucionado: “Hablamos a los dos días de todo el escándalo, está todo bien, ambos coincidimos en que nos amamos y todo fue un error”, sostuvo.

“Sí me dolió mucho, fue algo que jamás me esperé en 18 años. Nunca tuve un conflicto con nadie, siempre me he contenido de responder a quienes hablan de mí porque no me conocen (...) Yo solo me defendí de la rabia, impotencia e injusticia, pero ya pasó y entiendo que tiene 24 años y yo 35, quizás debería ser más madura... pero ya fue, no es tema”, afirmó en una publicación en redes sociales.

La nuevas palabras de Coté

Ahora, Coté López comenzó a dejar atrás el escándalo y dejó una sentida reflexión mediante su cuenta de Instagram sobre las críticas que ha recibido estos días.

“Acostumbramos a ver que las personas (todas) siempre están emitiendo juicios, aún cuando no se les haya otorgado la autoridad para hacerlos. Pero cuando los emiten, nosotros podemos descartarlos…”, explicó.

Acto seguido, dio un ejemplo de esta situación: “Si cualquier persona me dice ‘no te tomes el paracetamol sin comer antes’, yo probablemente responderé ‘no te metas o da igual, qué sabes tú’. No así si me lo dijera un doctor”.

“En este caso queda claro que yo le he DADO la autoridad al oficial de rango superior. Por lo que si se dan cuenta, los juicios pueden ser válidos o inválidos dependiendo de la autoridad que tenga o tú le des a la persona para hacerlos. El otro día leí: nunca aceptes una crítica de quien no recibirías un consejo. Me encantó”, sentenció.