Kike Acuña reveló que lleva casi ochos años sobrio y recordó el momento cuando decidió dejar de consumir alcohol

El exfutbolista Kike Acuña entregó una sincera entrevista en el programa de Vía X, “Todo va a estar bien”, animado por Eduardo de la Iglesia. En este espacio, se refirió a la reputación que se ganó después de sus años desenfrenados de bullados carretes que se tomaron el mundo de la farándula.

El animador le consultó si es que le gustaría desempeñarse como comentarista deportivo en la televisión como Jorge “Mago” Valdivia o Johnny Herrera, y él respondió que sí aceptaría en el caso de que se lo ofrecieran.

“Sí, me gustaría, pero tengo la sensación que han sido un poco duros conmigo en cuanto a que... Yo terminé mal mi carrera como futbolista, quedó esa imagen. A veces pienso que perfectamente yo podría, pero como que me apuntan mucho con el dedo”, confesó.

Eduardo le preguntó si es que cree que es difícil reinsertarse en este país, y Acuña le respondió que sí, “a mí me ha costado mucho. Hasta el día de hoy, yo voy caminando por la calle y me tiran una talla, ‘invítate un carrete, sácate un copete’”.

El cambio de Kike Acuña

“¿Hace cuánto que no tomas?”, le preguntó De la Iglesia, y Kike respondió que hace casi ocho años. “Lo digo con muchísimo orgullo. Cuando reconocí que estaba metido en este tema, había que ser muy valiente para reconocer, yo lo hice y ahora con mucho orgullo digo que llevo ocho años sobrio”, agregó.

Si es que le dan ganas de tomar alcohol, él dijo que no. “Yo le prometí esto a mi madre en Ovalle. Esto fue un 18 de septiembre, fue el más malo que pasé. Fue el primer 18 de septiembre que comí carne porque antes era solamente trago, no comía nada. Lo pasé mal porque no estaba acostumbrado, pero nunca me volvieron a dar ganas”, confesó.

“Eso me hizo un click súper importante y me di cuenta que si seguía de la forma que lo estaba haciendo, me iba a terminar muriendo y me iba a terminar muriendo solo sin haber alcanzado los objetivos que yo quería”. - Kike Acuña

Al ser consultado cómo logró vencer su adicción, el exseleccionado nacional relató que “me hicieron un ejercicio de una caja, y cuando me pasan esta caja me dicen que diga lo que veo al abrir la caja. Cuando abro la caja había un espejo, me estaba mirando y vi un hueón demacrado, acabado que no era yo”.

“Eso me hizo un click súper importante y me di cuenta que si seguía de la forma que lo estaba haciendo, me iba a terminar muriendo y me iba a terminar muriendo solo sin haber alcanzado los objetivos que yo quería en ese momento, como terminar el curso de técnico de fútbol. Desde ahí cambió todo”, cerró.