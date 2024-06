Fabio Agostini se lanzó en picada contra amigo que llegó a ¿Ganar o servir?: “Una mierd... menos”

No se sabe si hablaban en serio o era parte de una humorada, esas que se hacen los verdaderos amigos. Pero Fabio Agostini y Austin Palao se lanzaron en picada contra Facundo González, el argentino que hace uno días ingresó al reality ¿Ganar o servir? (en tiempo televisado).

Fue a través de una transmisión online, que ambos exintegrantes del encierro de Canal 13 le pidieron a sus seguidores que no les preguntaran por el influencer, lanzando insultos en su contra.

“Facundo ya no es amigo nuestro. No pregunten por Facundo, Facundo ya murió”, señalaron. Además, agregaron que “ya no es amigo nuestro, chao Facundo, una mierda menos; era una piedra en el zapato”, decía el español.

Tras sus descargos, le pidió a su colega, el influencer peruano que confirmara sus palabras, a lo que él dijo terminar “muy sorprendido” con González, a quien el día que llegó a la casona en Perú lo presentó como “su hermano”.

“Lo único que puedo decir al respecto, es que me he quedado muy sorprendido... muy sorprendido. No puedo decir mucho, porque estaría spoileando””, señaló de manera sutil.

“Ah, bueno, ahí lo está diciendo también, pero con otras palabras”, reaccionó Fabio, aunque con un dejo de decepción, puesto que esperaba unos descargos más apasionados de parte de Austin.

¿Por qué se enojaron con Facundo González?

Dentro de las teorías que se especulan, el distanciamiento habría ocurrido luego que Facundo González -quien tuvo un breve affaire con Pamela Díaz, tras ser presentado por Fabio Cupido- inició una relación con Oriana Marzoli en ¿Ganar o servir?

Esto, provocó la molestia, puesto que Oriana es amiga íntima de Luis Mateucci, el enemigo personal de Fabio. Además que, al intimar con Oriana “a los gritos”, provocó la molestia de Pamela Díaz, quien les fue a pedir que disminuyeran los ruidos, lo cual derivó en una intensa discución en entre La Fiera y la española. En resumen, el argentino se pasó al bando rival.