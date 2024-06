¿Hubo un acercamiento romántico?: Fabio Agostini contó la firme sobre su supuesto affaire con Daniela Aránguiz

A mediados de junio, rumores sobre un encuentro romántico entre Fabio Agostini y Daniela Aránguiz comenzaron a circular, esto después de que se viralizaron unos dichos del español dentro de “Ganar o servir”. Posteriormente, ellos hicieron un live juntos y esto lo único que hizo fue avivar los rumores.

PUBLICIDAD

En el reality de Canal 13, donde el ganador de “Tierra Brava” tuvo una breve participación, en una conversación con Pangal Andrade tras ser consultado si es que tendría un romance con Aránguiz, el español habría dicho: “ya me la agarré”.

Estos mismos dichos fueron sacados por Pía Pérez, la animadora del react de “Ganar o servir”, cuando tenía a Fabio Agostini sentado junto a ella. “¿Pasó algo con Daniela Aránguiz o no?”, consultó y el español intentó hacerse el desentendido, pero la animadora no siguió con este juego y quería llegar a la verdad.

“No, nos llevamos muy bien”, aclaró el español entre risas nerviosas. Es ahí cuando la animadora saca a colación el momento en cuestión, y Fabio aclaró rápidamente qué es lo que sucedió. “Yo dije ‘me la agarraría’, no estoy diciendo que me la he agarrado (...) Lo dije así medio rápido y se entendió mal, pero para dar más juego cambiaron la información”, aclaró.

Pía insistió que se escuchaba como una afirmación, y Fabio contó que le mandó el video a la misma involucrada. “De hecho, se lo pasé a Dany y le dijo: ‘oye, por si acaso...’. A lo mejor se ofende, y dijo que le daba igual y se mató de la risa. Luego lo escuchó y me dijo ‘es verdad Fabio, está diciendo que me la agarraría’”, agregó.

¿Cómo se hicieron amigos con Daniela Aránguiz?

Con respecto a la verdad entre su amistad con Daniela Aránguiz, el español reveló que “todo empezó que estos dos terminaron, todo el rollo y con la tontería del juego, nos hemos conociendo más. Al final, nos llevamos súper bien (...) Hoy en día hablamos un montón, nos contamos nuestras cosas, nos hemos visto y tengo un súper buen rollo con ella”.

La animadora no estaba conforme y le preguntó nuevamente si es que había pasado algo, y él le juró que no. Sin embargo, no descartó que algo podría pasar.

PUBLICIDAD

Vale mencionar que Daniela Aránguiz también desmintió esta información después de que hicieron un live juntos. “El fin de semana vi todos los portales, la prensa, y encuentro heavy que se me involucre sentimentalmente con alguien o que se afirme casi un romance o no se qué, siendo que todas las mujeres podemos tener amigos”, señaló.

“Uno, soy una mujer soltera, no tengo que darle explicaciones a nadie, y dos, Fabio es muy amigo mío. Y no tiene nada de malo, chiquillas normalicemos tener amigos, o sea no puede ser que cada vez que me vean bailando con alguien, o tomándome una copa de vino con alguien, ya se me involucre sentimentalmente”, agregó la panelista de “Sígueme”.