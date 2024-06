Con razón Fabio ya no lo quiere: Facundo González y Luis Mateucci íntimos amigos en carrete post ¿Ganar o servir?

Días atrás Fabio Agostini y Austin Palao señalaron que Facundo González ya no era amigo de ellos, porque estaba totalmente cambiado. Ahora, se entiende el porqué. Si en un comienzo el argentino llegó a ¿Ganar o servir? guapeando a Luis Mateucci, en defensa de su compadre español, ahora se mostró de lo más íntimo con él, carreteando junto a sus respectivas parejas.

PUBLICIDAD

“Facundo ya no es amigo nuestro. No pregunten por Facundo, Facundo ya murió. Ya no es amigo nuestro, chao Facundo, una mierda menos; era una piedra en el zapato”, dijo Agostini en una transmisión online.

En un video arriba de un auto y luego celebrando junto a Daniela Colett y Oriana Marzolli, los compatriotas argentinos mostraron que la enemistad de un comienzo fue parte de pasado y se mostraron muy felices los cuatro.

Incluso, cantaron la canción de Mateucci sobre el reality de Canal 13, coreando la letra “somos rivales, pero yo nunca pierdo. Si vos perdés va a tener que servir...”.

¿Indirectas a Daniela Aránguiz?

Posteriormente, la nueva bandita se fue de fiesta a un bar. Todo esto, luego que terminaran las grabaciones del reality el pasado 28 de junio. Ahí, los nuevos amigos celebraron junto a sus respectivas parejas, dando cuenta que el amor va viento en popa y Daniela Aránguiz quedó en el olvido para Mateucci.

Incluso, en sus historias de Instagram, mandó mensajes a diestra y siniestra, que serían indirectas para la exTierra Brava y actual panelista de Sígueme.

“Gracias por demostrar y no hablar”, “La nueva y la ex. Gracias por esta noche”, subió mientras perreaba junto a Colett, a quien etiquetó en las publicaciones y le dedicó corazones.

Respecto a los finalistas del reality, según reveló el experto Francisco Halzinki, serían Pangal Andrade y Francisco Rodríguez, quien también se mostró compartiendo junto a Mateucci y González.