Disfrutando sus últimas semanas juntos: Camila Andrade y Francisco Kaminski publicaron romántica postal en Instagram

Este jueves en la mañana, se anunció que la expanelista de “Caja de Pandora”, Camila Andrade, es la primera famosa confirmada que va a ingresar al reality show de Chilevisión, “Gran Hermano 2″. Una contratación atractiva después del polémico año que ha tenido.

Andrade se convirtió en la principal antagonista de la farándula después de comenzar una relación con Francisco Kaminski, la cual terminó con la desintegración de su matrimonio. Cuando se supo esta noticia hace meses, recibió muchas críticas, las cuales continúan hasta el día de hoy.

En su video de presentación para el reality, la modelo afirmó lo siguiente: “Soy Camila Andrade y sí estoy pololeando. Se han dicho muchas cosas de mí en el último tiempo, y a mí no me gustan para nada las polémicas aunque no lo crean. Llevo 14 años trabajando en la televisión, pero honestamente creo que esto es lo más osado que he hecho”

“Te ofrezco amor real de un corazón sincero”

Al momento de anunciar su ingreso al reality, sus cercanos celebraron esta noticia y ella publicó registros de la fiesta que se realizó en su honor. Su novio publicó una imagen de ambos en donde estiran sus labios para simular un beso.

Kaminski agregó un sticker que formaba un corazón, y lo musicalizó con la canción, M.A.I. de Milo j, la cual dice: “Te ofrezco amor real de un corazón sincero. Y quemar la llave que abrió el laberinto. Si algún día de estos se hace gris tu cielo. Lo pintará' mirando un río. Las lágrimas y el frío te hicieron de hielo. Y daré la piel pa’ servir de abrigo”.

Camila Andrade republicó esta historia, y le agregó un romántico mensaje, celebrando su amor. “Gracias por todo mi Fran”, escribió la próxima chica reality, quien está disfrutando sus últimas semanas junto a su novio antes de ingresar al encierro que se realizará en Argentina.

Historia de Francisco Kaminski Fuente: Instagram