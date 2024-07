“No me achico con nadie”: A 12 años de Mundos Opuestos, Michelle Carvalho retorna a la TV y se suma a Gran Hermano Chile

La conocida brasileña Michelle Carvalho regresa a la telerrealidad chilena de la mano de la segunda temporada de Gran Hermano. A sus 30 años, la modelo se suma a la lista de primeros confirmados para esta nueva edición del reality más famoso del mundo: Camila Andrade, Patricio Esteffen, Alexandra “La Chama” Méndez, Iñigo López y ahora, Michelle.

Carvalho se hizo conocida en nuestro país cuando tenía apenas 18 años. Corría el año 2012 cuando una joven modelo brasileña hacía su entrada triunfal al reality show “Mundos Opuestos”, donde ingresó para reunirse con su pololo, el cordobés José Luis Bibbó.

Allí la joven mostró su desbordante personalidad y carácter, enfrentándose incluso a la expareja de “Joche”, Dominique Gallego. En ese espacio, la brasileña protagonizó una escena que será recordada por siempre en la historia de los realitys: su término con Joche tras haberle sido infiel.

Tras “Mundos Opuestos”, Carvalho continuó su carrera en el modelaje y en algunos programas televisivos. Se estableció en Chile y desde entonces ha trabajado con marcas como una reconocida influencer en redes sociales.

Doce años después, Carvalho se muestra más madura y lista para enfrentar este nuevo desafío. Tras ser confirmada para Gran Hermano, la modelo expresó: “Estoy acostumbrada a que la gente me critique por todo, pero a mí me da lo mismo, ¡BASTA!” y añadió en su video de presentación: “desde chica siempre tuve esa personalidad y no me achico con nadie”.

Luego, en una entrevista con La Cuarta, Carvalho explicó que aceptó ingresar al reality para “desafiarme y vivir una nueva experiencia, volver a exponerme después de tantos años y ver cómo me manejo ahora, que ya soy más grande, con mi nueva forma de pensar y de ver la vida”.

Esta vez, sin embargo, se enfrenta a un formato diferente al que está acostumbrada. “Me da mucho nervio, porque justamente yo estaba acostumbrada a los otros formatos, los otros donde te manipulaban, te decían las cosas que tenías que hacer o lo que no. Entonces yo estaba siempre guiada. Y este es todo por cuenta mía, y eso da un poco de miedo”, confesó.

“Da miedo decir alguna tontera, algún chiste que no se entienda y que venga ahí la funa, porque hoy andan todos muy sensibles”, sostuvo.

Carvalho se muestra preparada para los conflictos. “Uno siempre va a estar expuesto a eso, y yo tengo una personalidad así, medio arrebatada y medio fuerte, donde siempre exploto y luego pienso, analizo”, aseguró.

Carvalho y la posibilidad de encontrar el amor en Gran Hermano

Una de las lecciones aprendidas por Michelle a lo largo de los años es sobre las relaciones en los realities. “No voy a buscar el amor, voy porque quiero competir, porque quiero ganar, porque quiero lucirme y emparejarme con alguien, es más lo que te arrastra que lo que te suma. Ninguna relación de reality va a ningún lado”, dijo con firmeza.

Finalmente, Carvalho admitió que aceptó el reto de participar en Gran Hermano Chile también para mantenerse visible y generar nuevos proyectos. “Acepté el reality también un poco para eso, para activar más de ese lado, para poder trabajar más y que se vengan nuevos proyectos. Todo eso va a pasar si es algo bien parada, sino de nada me va a servir”, concluyó con humor.