“Soy una mina muy leal“: Camila Andrade abordó la polémica con Kaminski y Jara en Gran Hermano Chile

En un emotivo momento dentro de la casa de Gran Hermano Chile, Camila Andrade se abrió con Karina Jerez sobre la controversia que la rodeó durante la separación de Francisco Kaminski y Carla Jara. Andrade, conocida por su papel en “Caja de Pandora”, detalló la dureza del juicio social que tuvo que enfrentar.

PUBLICIDAD

Todo comenzó cuando Karina le preguntó a Camila sobre sus sentimientos en ese difícil periodo. Andrade, ahora pareja de Kaminski, recordó que hubo “mucho juicio” en torno a la situación. Esta declaración abrió la puerta a un sincero diálogo sobre la tormenta mediática y personal que vivió.

“¿Cómo soportaste? O sea, yo me pongo en tu situación y que heavy estar en tu casa y no poder responder, opinar, ni nada, porque por lo poco que yo vi en las redes sociales, te mantuviste mucho al margen”, comentó Karina, mostrando empatía y curiosidad por la fuerza mental que debió emplear Andrade.

La jugadora continuó: “¿Cómo te contuviste? Porque quieres hablar, quieres defenderte. Fuerza mental heavy porque no es menor cuando tanto te juzgan y tanto mal hablan”. Estas palabras resonaron con Camila, quien aprovechó para sincerarse aún más sobre su experiencia.

“Hay que tener cojones porque en el fondo hablan de ti todos los días, todo el día, meten a tu familia. Pero sabes qué, nada. Yo siento que al final, yo creo que quizás estaba esperando un momento como este (...) también quiero que fluya”, expresó Andrade, revelando la fortaleza interna que desarrolló durante el proceso.

“Lo pasé mal, fue un momento horrible de mi vida”

Recordemos que durante la separación de Francisco Kaminski y Carla Jara, se rumoraba que Andrade había sido la tercera persona involucrada. Aunque tanto Kaminski como Andrade desmintieron la infidelidad, afirmando que su relación comenzó tras el quiebre, Carla Jara insistió en el engaño.

En ese sentido la modelo aseguró que “lo pasé mal”. “Fue un momento horrible de mi vida pero me siento como una mujer también mucho más fuerte”, sostuvo la exCalle 7.

PUBLICIDAD

“Yo soy una mina muy leal y creo que lo viví, a diferencia de lo que debe pensar la gente afuera, quizás es como una idea creada que tienen de afuera”, agregó.

Finalmente, dio a conocer sus motivos para ingresar a la segunda temporada de Gran Hermano Chile. “Si me preguntas por qué estoy acá es por eso. No es para demostrar o limpiar nada, simplemente para ser yo. En este momento que no se haya ido nadie de mi lado, para mi eso es oro”, cerró Andrade.

Revisa sus declaraciones recogidas por @tiofarandula.tv