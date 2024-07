Marco Enríquez-Ominami rompió el silencio sobre el supuesto conflicto que se le colgó a Karen Doggenweiler por “el amor” de Felipe Camiroaga

El excandidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, se sentó en el panel del programa de farándula de Zona Latina, “Que te lo digo”, compuesto por Sergio Rojas, Paula Escobar y Luis Sandoval. En este espacio se explayó sobre su visión del espectáculo nacional, lapidó a Maite Orsini, y habló sobre la eventual animación de su esposa, Karen Doggenweiler, en el Festival de Viña del Mar.

El denominado “cuarto panelista” del programa, José Antonio Neme, le consultó sobre quién le gustaría que acompañara a su pareja en el escenario de la Quinta Vergara. Antes de responder a la consulta, él alabó al compañero de Karen en el matinal “Mucho Gusto”, diciendo que tienen una “energía sensacional”, y destacando que él recibió muy bien a la animadora tras su salida de TVN.

“En un canto de 30 años en la televisión pública, fue un giro copernicano, fue una revolución en su vida salir del espíritu de la televisión pública (...) para ir a una televisión privada, y que José Antonio haya sido quién la acogió y la abraza... Lo hacen fantástico”, añadió.

“Yo me arrepiento de una cosa...”

La periodista Paula Escobar quiso darle un giro a la consulta de Neme, y le preguntó cuáles de los animadores con quien ha trabajado Karen, saca lo mejor de ella. “Hay uno que está descansando en paz, pero que lo hizo fantástico, que es Felipe Camiroaga. El ‘Pase lo que pase’ con Julian (Elfenbein) fue una revolución televisiva. Era a las 4 de la tarde y marcaban 30 puntos de rating”, señaló Marco.

Rojas destacó que había un componente especial en esa dupla y era que entre Felipe y Karen había una tensión sexual, pero hizo el alcance de que hubo un mal término debido al rumor del triángulo amoroso entre ellos y Bárbara Rebolledo.

“Esa hu**, todo eso era mentira y fue testigo. No voy a hablar más porque no corresponde, pero todo eso era mentira, mentira. Todo era mentira, te lo digo yo que fui testigo”, recalcó ME-O.

“Yo me arrepiento de una cosa... Nosotros éramos novios en secreto y no se sabía en esa época. Yo soy testigo de la maldad que hubo detrás de todo esto, simplemente porque algunos sabían que Karen había decidido pololear en serio. Nosotros nos casamos a los seis meses”, reveló.

“Para hacerlo en simple, todo esto fue muy rápido, y produjo un odio, envidia en cierto mundo (...) Nunca yo, porque soy fino y elegante, dije que estaba pololeando. No me metí en esta pelea, y vi como la pobre tenía que soportar una cantidad de mentiras, ella nunca desmintió y dejó pasar una cantidad de mentiras”, complementó Enríquez-Ominami, quien aclaró que no quiso alzar la voz porque no quería arruinar la relación.

“Veía horrorizado como periodistas de cuarto nivel ético filtraban e inventaban noticias”, añadió. Sergio Rojas se metió en esto y afirmó que los reporteros no son quiénes tejen estos rumores. Paula Escobar rectificó una información, y señaló que el fuerte conflicto no se habría producido con Rebolledo, sino con Krishna Navas. El animador del programa siguió con el relato y comentó que los rumores señalaban que Karen y Krishna habrían tenido una disputa en un camarín por el amor de Camiroaga.