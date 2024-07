“Lo quiero compartir con ustedes”: El tierno gesto de los hijos de Daniela Aránguiz que la hizo llorar en redes sociales

Daniela Aránguiz compartió un especial momento con sus seguidores de Instagram. Luego de unas vacaciones familiares en Estados Unidos, donde disfrutó junto a sus hijos Agustina y Jorgito, Aránguiz regresó a Chile con el corazón lleno de emociones. El motivo: un tierno regalo que le dieron sus hijos como muestra de agradecimiento por el viaje.

PUBLICIDAD

En la publicación, que rápidamente se viralizó entre sus 1,1 millones de seguidores, Daniela mostró un hermoso ramo de rosas que le obsequiaron Agustina y Jorgito. Con una voz entrecortada por la emoción, la exchica “Mekano” expresó: “Estoy emocionadísima. Miren, lo quiero compartir con ustedes porque son las primeras flores que me sacan lágrimas. Me dio tanta pena, no sé, como que me emocioné, parece que estoy más vieja”.

El video, musicalizado con la canción “Mulher Maravilha” del cantante brasileño Thiago Farra, muestra el momento en que Daniela descubre el regalo y lee la tarjeta que lo acompaña: “Gracias por el viaje mamá, te amamos infinito”. Estas palabras tocaron profundamente el corazón de Aránguiz, quien no pudo evitar derramar algunas lágrimas ante tan sincero gesto de amor por parte de sus hijos.

Durante su estancia en Florida, Daniela y sus hijos recorrieron lugares icónicos como Miami y el parque temático Disney Magic Kingdom, creando recuerdos inolvidables que ahora se ven reflejados en este emotivo detalle.

Luis Mateucci revela detalles de su ruptura con Daniela Aránguiz

Mientras Daniela celebra momentos de alegría con su familia, en el otro lado de la moneda, su expareja Luis Mateucci ha acaparado titulares en las últimas horas tras revelar los motivos de su alejamiento de Aránguiz. En una reciente entrevista, el argentino no dudó en compartir su versión de los hechos: “A mí ella me falló de una forma… Yo pensé que eran puras palabras, pero puso una foto de una ecografía falsa, eso no existió”.

Este incidente fue un punto de quiebre para Luis, quien decidió no continuar con la relación. “Por eso avancé acá, porque yo sé que si avanzo aquí adentro y me ve, (Dany) se va a olvidar de mí, y ya no iba a querer volver. Y yo necesito eso, que no quiera volver conmigo. Di ese paso para que vea que no quiero nada más con ella”, confesó Mateucci.

“Me duele porque yo pensé que esta vez podía funcionar con Daniela, pero no”, reflexionó Luis, cerrando así un capítulo de su vida que, aunque lleno de esperanzas, terminó en desilusión.