“Eres una crack”: Bombo Fica celebró importante logro profesional de una de sus hijas

Este viernes, el exitoso comediante nacional, Bombo Fica, hizo alarde de un importante hito en la vida profesional de una de sus hijas, quien se tituló de su carrera.

Daniel subió una imagen de su hija a su cuenta de Instagram, en donde se la ve de una tenida formal negra mientras recibía su título en una ceremonia del Duoc UC. En dicha publicación, el comediante escribió: “Un día maravilloso, felicidades por tu tremendo logro... Eres una crack”.

En una segunda fotografía se ve a un orgulloso Bombo Fica con un ramo de flores en su mano mientras posaba junto a su hija, quien mostraba el diploma del instituto profesional.

Bombo Fica y su hija Captura: Instagram

El susto de salud de Bombo Fica

En mayo de este año, Bombo Fica nos dejó a todos con el alma en un hilo después de que pasó por un complejo momento de salud, por el cual tuvo que ser operado en Europa. En el estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”, el comediante relató lo sucedido.

Bombo partió comentando que tuvo que ir al doctor en la ciudad de Barcelona, donde se encontraba después de presentarse en España, producto de una intensa y persistente hemorragia nasal. Él visitó en numerosas ocasiones a centros médicos españoles, y en la última de estas visitas, terminó pasando a pabellón.

“Yo llevaba cuatro sangrados, imagínate, ahí la pasé mal. Me pusieron un tampón que inflan con una jeringa para tapar todo lo que había, presionar a las arterias y es tremendamente doloroso. Te presiona el nervio y lleva un dolor aquí en la cavidad del ojo, la muela te duele, 12 horas aguanté, era horrible”, detalló.

“Ahí lograron presionar para que me operaran el día 28 a las nueve de la mañana. Pasé a pabellón, ya me daba lo mismo, me iba en el sueño, yo quería dejar de sufrir”, agregó el comediante.