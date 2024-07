“Si la has querido tanto...”: Oriana Marzoli se acercó a Guarén para aconsejarla sobre su amistad quebrada con Fran Maira

La llegada de Valentina Torres, más conocida como la “Guarén”, llegó a dejar estragos en el estado emocional de Francisca Maira en el reality de Canal 13, “Ganar o servir”. Ambas fueron mejores amigas por años, pero sufrieron un mediático distanciamiento, cuyas razones siguen siendo un misterio, pero el alejamiento y la tensión es clara y palpable.

Al momento de ver a su examiga entrar por la puerta, la cantante urbana dijo “ella afuera me hizo mucho daño, entonces no sé para qué se puso a exponer acá. Ella y yo sabemos lo que pasó, ella sabe que la ca**”.

“Yo tuve una relación real con ella, era mi mejor amiga afuera, pero me hizo mucho daño, por eso yo lo pasé pésimo (...) Tuvo siete meses afuera para hablar conmigo, ¿y tiene que entrar a un reality a hablarlo? La tengo atravesada, estoy enojada con ella”, agregó.

“Yo no vengo a hacerte daño ni nada de eso”, le dijo Torres al momento de ser presentada por Sergio Lagos. Maira intentando reírse para disimular su voz quebrada respondió: “obvio... daño ya no creo. Ya sufrí mucho”.

Fran Maira y Guarén Captura: Canal 13

La conversación entre Oriana Marzoli y Guarén

En el último capítulo del reality, la amiga más cercana de Fran dentro de la casona, Oriana Marzoli, se acercó a Guarén durante la fiesta para darle un consejo sobre el vínculo que está resquebrajado. La española aprovechó el momento en que Fran estaba sobre el toro mecánico para hablar con Valentina.

“Está muy dolida”, partió Marzoli, y Torres contestó “sí, obviamente me quiero acercar a ella, pero se me está siendo difícil”. Ante esto Oriana le cuestionó cuándo planeaba arreglarlo, y Guarén dijo “espero que lo arreglemos saliendo de acá”.

Oriana tomó el punto que Fran había manifestado anteriormente, y la criticó diciéndole que lo pudo haber hecho antes. “Hay razones (por la que no le habló), razones que además tú no sabes”, contestó.

La consagrada chica reality le dijo que algo sabe de lo sucedido, mas no todo lo que sucedió entre ambas. “Ella te ha querido heavy, ha estado a punto de llorar cuando esta mañana he estado caminando con ella. Tenía los ojos llenos de lágrimas”, le contó a Valentina.

“Lo sé, yo no quería que pensara que venía a encararla o algo así. Tampoco es así”, añadió Valentina. “Las dos os han respetado un montón, ni ella ha hablado mal de ti. Si la has querido tanto y hay errores, acercarse dar el primer paso nunca está mal”, añadió Oriana, quien le consultó si no cree que se ha equivocado.

“Por los dos lados. Uno no pelea solo, Oriana, el tango se baila de a dos. Yo la respeto a ella, ni a Nicolás que estamos pololeando hace 7 meses, nunca le he contado al 100% lo que pasó. Si no hubo tiempo para juntarnos antes, yo tendré mis razones y ella tendrá las suyas. Lo sabemos perfectamente”, contestó Guarén.