Luis Mateucci aseguró que Daniela Aránguiz le envió la ecografía falsa a Daniela Colett y que hasta habló con Edu Vargas

El cahuín de la ecografía ya lanzó su tercera parte: Luis Mateucci rompió el silencio después de haber acusado a su expareja Daniela Aránguiz de utilizar la imagen de una ecografía falsa e inventar un embarazo.

Él le reveló esta información a Guarén en el reality “Ganar o servir” cuando contó por qué no volvería a entablar una relación con la panelista de “Sígueme”. “A mí ella me falló de una forma… Yo pensé que eran puras palabras, pero puso una foto de una ecografía falsa, eso no existió”, aseguró el argentino.

Daniela reaccionó a las palabras de su expololo, y dijo “yo tuve dos hijos con el hombre más importante de mi vida y si tuviera otro no hubiera sido ni será con Luis Mateucci (...) Si yo no quise retener al amor de mi vida, a mi marido que era millonario, créeme qué voy a querer tener una guagua con Luis Mateucci”.

Ella afirmó que sus acusaciones “sobrepasaron los límites”, y agregó que “lo encuentro súper machista y retrógrado pensar que una mujer amarre a un hombre o lo extorsione con un hijo”.

La supuesta ecografía de Daniela Aránguiz Captura: Que te lo digo

“Yo estoy muy dolido por su actuar”

En el programa de farándula de Zona Latina, “Que te lo digo”, tomaron contacto con Luis Mateucci para que diera su versión de los hechos, y ahondara en el tema que ya sacó a la luz en el reality del 13. “La ecografía se la mandó a todo el mundo, no sólo a mí, sino que a Daniela Colett, a la amiga de Dani Colett, habló con Edu Vargas”, partió.

“Mostró una ecografía y decía que estaba de dos meses y que no fue a la final (de ‘Tierra Brava’) porque estaba embarazada, algo así le dijo a la amiga de Daniela, están los chats, están las cosas. Desmiente, miente, hace cada tipo de cosa”, agregó el chico reality.

“Estoy muy decepcionado de ella. Yo estaba enamorado porque si no era amor, qué era. Yo también considero que ella estaba enamorada de mí. Yo soy un chico trabajador, no ando regalando nada, no va a andar conmigo por dinero ni fama, y yo tampoco”, continuó.

“Considero que los dos estábamos enamorados, y decir todo lo que está diciendo, creo que no me lo merezco. Terminar todo así... siempre dijimos que íbamos a ser amigos. Yo estoy muy dolido por su actuar, es ella la que se mandó la cag***”, siguió declarando.

“Me traicionó, yo encuentro que puedo estar dolida por ciertas actitudes, ciertas cosas. Tampoco me creo el santo, no soy un santo. Si teníamos algo bueno era la comunicación, y siento que cruzó los límites”, cerró.