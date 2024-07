Antonia Casanova de Gran Hermano reveló affaire con Pailita: “Yo igual me lo comí”

En el último episodio de Gran Hermano, el reality show que sigue capturando la atención del público, Antonia Casanova sorprendió a sus compañeras con una revelación inesperada: ella también se involucró sentimentalmente con el cantante urbano Pailita. Esta confesión llega poco después de que Daniela Bravo, la primera eliminada de la temporada, también hablara sobre su experiencia con el artista.

PUBLICIDAD

“Yo igual me había comido al Paila”, confesó Antonia durante una conversación con Camila Power, Karina Jerez y Linda Marcovich. La reacción de sus compañeras no se hizo esperar, y pronto surgieron más preguntas. “¿Y qué tal?”, le consultaron con curiosidad. “Sí, no sé...”, respondió Antonia, antes de ser interrumpida por Camila, quien añadió que Daniela había tenido una mala experiencia con Pailita: “La Dani dijo que había tenido una mala experiencia. Como que el hue... es muy así”, emulando un gesto de “delicadeza”.

La hija de Yuyuniz Navas no dudó en calificar al cantante como “quebrado”. “Sí, es quebrado”, aseguró a sus amigas del reality, reafirmando la impresión generalizada entre quienes han tenido contacto cercano con él.

Antonia continuó dando detalles sobre su relación con Pailita, cuyo nombre real es Carlos Rain. “Le gustan las niñas más chicas. Como que no tengan tanta personalidad, pa’ que sean como más piolita, ¿cachai? Y muy así como obsesionadas con él”, explicó.

“Y yo fui una hue... muy pesada”, añadió, señalando que su actitud independiente y desinteresada atrajo la atención del artista. “De hecho, él me dijo una vez como ‘me gustas, porque tú no me pescai’”, recordó Antonia.

La modelo explicó que mientras ella trataba a Pailita como a cualquier otra persona, otras jóvenes le demostraban una admiración excesiva. “Porque me junto con todos sus amigos y yo era como ‘hola’, un hue.. ‘equis’ y todas las otras como ‘¡hola!’”, añadió, destacando su actitud distante.

Hasta el momento, Carlos Rain no ha hecho comentarios sobre las declaraciones de Antonia ni sobre las de Daniela Bravo. Esta última, tras ser eliminada del programa, también describió su relación con Pailita de manera negativa. “Fue una huea, yo lo terminé así como odiando. Pensé que era tela, al principio era muy tierno... (Pero) me basureó, fueron muchos comentarios súper hue… de él hacia a mí”, declaró Daniela, quien también criticó la actitud del cantante. “(Tenía) Comentarios todo el rato como bajándote”, recalcó.