Facundo González dio a conocer detalles de su fugaz romance con Pamela Díaz: “Es lo máximo” y “ella venía a verme”

En el último capítulo del reality show de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, Facundo González reveló algunos detalles de su “affaire” con Pamela Díaz. Durante una actividad del programa, el argentino se sinceró sobre su relación pasada con “La Fiera” a quien describió como “lo máximo” y aseguró que le tenía mucho cariño. Todo esto ante la presencia de su actual pareja, Oriana Marzoli.

PUBLICIDAD

Previo a su ingreso al reality de Canal 13, Facundo tuvo un fugaz romance con “La Fiera” que habría durado un par de meses en el verano de 2024, luego de que fueran presentados por su amigo en común, Fabio Agostini. Sin embargo, una vez que entró al reality, el argentino inició rápidamente una nueva relación con la polémica participante Oriana Marzoli.

Respecto a su opinión sobre “La Fiera”, González confesó: “Le tengo cariño, es muy buena persona conmigo”. Declaraciones que no pasaron desapercibidas en el encierro, especialmente porque se espera la posible entrada de Pamela Díaz al programa, lo que ha sido motivo de especulación y tensión.

Mariela Sotomayor, otra de las participantes, aprovechó la actividad para preguntar qué haría Oriana Marzoli cuando Pamela Díaz ingresara al reality. Marzoli respondió con franqueza: “Siempre he dicho que estoy encantada si viene, pero no por Facundo, sino para resolver algunas cosas que dijo de mí, porque dijo algo de que íbamos a tener que servirla, cosas que me dieron vergüenza ajena”. En esa misma línea, la venezolana-española añadió: “Hemos tenido encontronazos, pero nunca la he visto, no sabía quién carajos era antes de que hablara de mí”, lo que dejó en evidencia la tensión previa entre ambas.

Enseguida, Facundo procedió a detallar cómo se forjó su relación con Pamela Díaz: “Nos conocimos en marzo para el cumpleaños de Fabio, después ella venía a verme acá”, sostuvo, indicando que Díaz lo visitaba constantemente en Perú.

Aunque la relación no prosperó, el argentino aseguró que guarda buenos recuerdos y estima por Díaz. No obstante, admitió que la entrada de Pamela al reality le resultaría incómoda, principalmente por la presencia de su actual pareja. “Yo ya le conté todo a Oriana, y si no viene es mejor, porque me sentiría incómodo”, explicó.

En esa línea añadió: “El problema es que yo no pensé que me iba a enganchar con Oriana. Yo entré soltero, pero estar en mi lugar es complicado. Aunque no somos pareja, por respeto a alguien que se ha portado bien conmigo, tenemos que hablar”.

PUBLICIDAD

Oriana Marzoli, por su parte, dejó claro que este tema ya ha sido discutido ampliamente entre ellos: “Este tema está mega hablado entre nosotros. No me gusta que no me cuenten las cosas como son. Creo que Facundo me lo ha dicho todo, pero si Pamela entra y me dice que estaban a punto de casarse, obviamente lo mato”.

La entrada de Pamela Díaz a “¿Ganar o Servir?” promete añadir un nuevo nivel de drama y emoción al programa, mientras los espectadores esperan ansiosos que se transmita el ingreso de “La Fiera”, que ha sido anunciado hace ya varias semanas.