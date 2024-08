“Me llegó a salir psoriasis de nuevo”: Pamela Leiva recordó el estrés que la motivó a dejar de girar para la época de festivales de verano

La comediante Pamela Leiva anunció durante la temporada de verano que ya no iba a realizar más presentaciones en festivales. Esta decisión la tomó después de que recibió pifias durante un festival en Longaví, ya que el público estaba deseoso de ver al artista que la sucedía, Cris MJ.

En el programa de Carla Jara, “Entre Amigas y Copas”, ella ahondó en este camino que escogió. Esto salió a colación mientras discutía su espectáculo de comedia, “Solo para nosotras”, y las inseguridades que ella tenía en su carrera, las cuales dejó de lado para crear este show que tiene un enfoque mucho más profundo y destinado para hablar sobre el viaje interno que está viviendo.

“Mucho tiempo, yo me frené de hacer cosas que por el miedo que iban a opinar, incluso, mis colegas. Eso era algo que estaba en mi cabeza no más, y es cuando salió el show ‘Solo para nosotras’. Cuando me di cuenta que no eran mis compañeros que iban a pagar una entrada para ir a verme”, confesó la comediante.

Con respecto a la época de festivales, ella dijo que “después de todo lo que pasó en el verano de los festivales, no lo pasé también. Me iba bien, pero la ansiedad que te da antes de salir de un escenario donde hay gente que no te quiere ver y siempre está en riesgo la pifia... me llegó a salir psoriasis de nuevo. Hace años que no tenía un brote de psoriasis porque la ansiedad era mucha”.

“Solo para nosotras”

Ella rescató que este show nació de una crisis, y era muy demandado por sus seguidoras de regiones, y decidió abocarse a ese espectáculo principalmente. “Ahora tengo la posibilidad de actuar para gente que sólo me quiera ver a mí, y está dispuesta para ir a verme”, agregó.

Pamela no quiso entregar muchos detalles sobre su espectáculo ya que dijo que era como “eje”, y había que vivirlo, y también reveló que ha preferido no subir material de esos encuentros a sus redes sociales para mantenerlo entre ella y las asistentes.

“Los temas que yo hablo van relacionado con mis propios sucesos (...) Ir hablando de mis procesos terapéuticos, que a veces no soy una santa, que tengo mis altos y bajos, esto humaniza y saca la ansiedad que pueden provocar las redes sociales. Nos damos cuenta que lo que me pasa a mí, le puede pasar a la otra, y si yo salí, tú también puedes”, señaló sobre este íntimo espacio femenino que reúne a mujeres de todas las edades y tiene varias interacciones con el público.

“Me acuerdo que una señora ya mayor, van muchas abuelitas al show, fue potente la historia que contó que las 120 mujeres que estaban ese día en Palermo le fueron a dar un abrazo antes de irse, todas. Esa energía que se da siento que sólo se da entre nosotras”, cerró.

Este viernes 16 de agosto a las 21 horas, Pamela Leiva llevará “Solo para nosotros” a Arena Monticello. Acá puedes comprar entradas.