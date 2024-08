“Yo tenía algo con otra persona”: La curiosa confesión de Pamela Díaz tras desmentir relación con Facundo González

A Pamela Díaz no le gustó para nada enterarse que Facundo González contó detalles del affaire que tuvieron antes de ingresar a ¿Ganar o servir? tras ser presentados por Fabio Agostini.

PUBLICIDAD

Fue en conversación con Faloon Larraguibel que se enteró que el actual pretendiente de Oriana Marzoli estuvo hablando de ella, lo que generó su molestia.

“Eso no se hace. Yo lo podría dejar muy mal, si fuera mala onda o mala leche, pero si yo no hablo, no hables. Eso me hizo pensar que no es tan leal como yo pensé que era”, señaló, aclarando que lo que tuvieron no fue una relación.

Incluso, dejó entrever que en ese momento, estaba saliendo con otro hombre, aunque sin revelar de quién se trataba.

“Yo tenía algo con otra persona en Santiago. Y mi carácter es un poco fuerte, entonces cada vez que discutíamos aparecía este otro (Facundo). Pero no quiero terminar con el otro... al final yo no quiero andar con nadie”, confesó Pamela.

Tras esto, la actual animadora de Hay que decirlo se encontró con González y aprovechó de ponerle los puntos sobre las íes.

“Fuiste un desubicado, eso no se hace, no me gusta. Yo jamás voy a decir algo malo de alguien a quien en su momento le tuve cariño. Y ya no te tengo cariño”, le dijo, fiel a su estilo.

PUBLICIDAD

Luego de esto, La Fiera se desahogó con su amigo Pangal, quien consieró “tóxica” la relación de Oriana con el examigo de Fabio.

“Se tratan de una manera tóxica, los vi pelear, ella le gritaba ‘cerdo’. Pero a él le gusta ese morbo”, comentó el deportista del Cajón del Maipo.

“Eso siempre termina mal. Uno no puede estar con alguien que te trata así”, agregó Díaz.

Pangan y Austin encaran a Facundo

Finalmente, Pangal y Austin increparon a Facundo por el trato que tuvo con Pamela Díaz, a quien conoce hace más tiempo que a su enamorada española.

“Te manda como quiere una mina que conoces hace dos semanas, y a la otra la conoces hace meses. Eso no se hace”, le dijo Pangal.

“A Fabio esto no le va a gustar. Uno comparte con la gente que tiene tus mismos valores y tu gente no los tiene”, le reprochó Austin.

Oriana, en tanto, también le advirtió a su pareja que no lo quiere ver cerca de La Fiera, sino arderá Troya.

“Que ninguna te toque ni se acerquen así. No me toques los coj…, sino te ato y te mato, te lo juro”, le enrostró.