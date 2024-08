“Esta traición no la podía creer”: Daniela Aránguiz desclasificó encontrón con Ignacio Corvalán en “Tierra Brava”

La víspera de la fuerte pelea entre Pamela Díaz y Oriana Marzoli continúa. La Fiera fue la primera en hacer mención a este conflicto en su programa “Sin Editar”, en donde advirtió que iba a renunciar si es que no mostraban los sucesos cómo los vivió.

Ahora fue el turno de la venezolana, quien arremetió asegurando que la Fiera habría cogido un cuchillo mientras discutían. Esto no le habría caído nada bien a la animadora de “Hay que decirlo”, y en el programa de farándula, “Sígueme”, la panelista Daniela Aránguiz aseguró que hasta habría amenazado a Canal 13 con su renuncia si no mostraban el conflicto sin edición.

La panelista quiso defender al 13 por una situación que vivió en el reality pasado, “Tierra Brava”, en donde participó junto a Díaz y se le cumplió una promesa que le hicieron. “Yo cuando negocié con el reality puse sólo una claúsula. No me importaban los baños ni la comida, pero yo pedí que no se me mostrara ni se diera a entender, nada que tuviera que ver con algo sexual”, confesó.

“No solamente por mi familia, sino que por mí porque creo que es lo único íntimo que tengo hasta el momento. No tengo nada más íntimo en mi vida”, bromeó. De igual forma, ella aprovechó de desmentir estar negociando con la señal actualmente.

El encontrón con Corvalán

Sin embargo, en una entrega de premios ella fue nominada dos veces en las “escenas más hots” y Daniela quedó impactada porque le faltaron a su palabra. “A mí me vino un ataque de shock, yo quedé blanca. No sabía dónde meterme”, partió recordando.

“Esta traición no la podía creer porque si yo le doy mi palabra a alguien, es mi palabra contra todo. Me dio un ataque de histeria, dejé la embarrada. Me saqué el micrófono y lo tiré lejos, dije que no participaba más en el reality, y no entraba más a la casa. Llamé a todos los mandamases y entre ellos, Ignacio Corvalán, y él me dijo: ‘bueno, pero ¿para qué haces cosas?’. Yo le digo: ‘pero quedamos en algo de palabra’”.

Ante esto, el productor le dijo que no le podía ordenar qué emitir y qué editar de su programa, y Daniela le dijo que sí podía porque era su intimidad como mujer. Él insistía que podía hacer lo que quisiera, pero la panelista firme dijo que su sexualidad no estaba incluida en la imagen que le vendió.

“Llamé por teléfono a Claudio y Marcelo, que son personas muy importantes de Canal 13 que me atendieron excelente, me puse a llorar con uno y me dijo: ‘te doy mi palabra que esas imágenes no van a salir’ (...) A mí sí se me cumplió mi palabra”, cerró Daniela Aránguiz.