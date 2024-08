“Me dijeron mala madre”: Faloon Larraguibel recordó los graves insultos que recibió en el reality y que no salieron en pantalla

La exparticipante de Ganar o Servir, Faloon Larraguibel, fue una de las invitadas al último episodio de “Podemos Hablar”, donde mantuvo una íntima conversación en torno a diversos capítulos de su vida, como su paso por el reality de Canal 13.

La exconductora de Sabores fue confirmada al encierro tan solo unas semanas después de darse a conocer un lamentable hecho de violencia intrafamiliar que vivió a manos de su expareja, el futbolista Jean Paul Pineda, y padre de sus cuatro hijos.

Pese a la crueldad de lo vivido, Faloon aceptó ingresar al reality con un objetivo económico, según ella misma manifestó, para buscar un mejor pasar y futuro para ella y sus tres hijos.

Sin embargo, al interior del reality no todo fue un mundo color rosa, y es que la exchica Yingo protagonizó tensos conflictos con sus compañeros, al igual que el resto de los participantes.

“A mi me dijeron que era una mala madre”

Al respecto, según sinceró con JC Rodríguez, muchas veces recibió una serie de insultos de grueso calibre, que por su contenido no salieron en pantalla. Por lo mismo, asegura, en ocasiones quedaba como una persona conflictiva por sus reacciones, sin embargo, estas se daban en un contexto mucho más fuerte y desconocido para la audiencia.

“A mi me dijeron que era una mala madre. A mi me dijeron que tenía que estar pidiéndole plata al papá de mis hijos para poder comer. Se iban siempre para el lado familiar”, reconoció Larraguibel.

“(Pensaba) Concentrémonos en el conflicto que está pasando aquí, No me saques cosas de afuera, eran cosas muy fuertes que no se podían mostrar, simplemente”, afirmó la chica reality.

En ese sentido, explicó que muchas de estas agresiones se censuraban en el programa por el grueso calibre de los insultos, por lo mismo, era ella a quién percibían como una persona conflictiva. “Después obviamente se veía solo la reacción mía, y yo quedaba como la conflictiva. Pero ya me venían diciendo mala madre, dejaste a tus hijos botados, o que te pegan, o que por algo tu marido te pego”, detalló sobre dichas agresiones.

Oye eran finitas las compañeras” añadió JC Rodríguez para sumar una cuota de humor al tenso recuerdo.

Si bien la exparticipante de Ganar o Servir no entregó nombres sobre el origen de dichos insultos, hace algún tiempo se dio a conocer que sería Oriana Marzoli quien emitía declaraciones sin filtro para agredir a Faloon.

Según indicaron fuentes de Canal 13 a Publimetro en junio de 2024, en una ocasión, la venezolana-española dejó llorando a Faloon Larraguibel con insultos de grueso calibre, recordándole la violencia intrafamiliar que sufrió de parte de su exmarido y padre de sus hijos, el futbolista Jean Paul Pineda.

“La Oriana le dijo ‘hija de put...mala madre. Que bueno que te pegaron, guatona, diente de oro, rasca”, desclasificaron.