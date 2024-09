Su madre lo hizo “abrir los ojos”: Íñigo cuenta la firme sobre el término de su vínculo con Camila Power tras “Gran Hermano”

Íñigo López abandonó la casa de “Gran Hermano” hace solamente un par de días, esto luego de renunciar al espacio para priorizar su salud mental. Sin embargo, no todo fue polémica dentro de la casa, ya que también el joven protagonizó buenos momentos y amoríos, estos últimos junto a Camila Power.

Sobre cómo inició este romance, el exjugador del reality de CHV comentó: “Nosotros fuimos amigos desde el día uno. O sea, nos tocó juntos en la primera semana que dormimos al lado en el sótano. Éramos muy amigos siempre. Nos abríamos el uno al otro, nos aconsejábamos, nos tirábamos para arriba”, aseguró.

“Yo tuve una influencia para ella positiva en el sentido de promover de lo que era como competidora. La Camila al principio no tenía nada de fe con su desempeño en las competencias. Y bueno, con el tiempo, esa cercanía cambió porque yo un poco quise conquistarla”, agregó.

López recuerda exactamente el momento cuando la empezó a mirarla de diferente manera, y fue mientras “fui líder y ella corrió hacia mí feliz porque había logrado algo bueno para mí, ni siquiera para ella. Y también, por ejemplo, cuando me salvé de la primera placa y ella también corrió cuando volví del Zoom a abrazarme porque estaba feliz de que yo volviera. Esas cosas me hicieron empezar a mirarla con otro ojoss”.

La vuelta a la realidad

Eso sí, todo el amor que sentía como pareja quedó dentro de “Gran Hermano”, así lo dio a entender Íñigo en un diálogo con nuestro medio.

“Ahora estando afuera, creo que tenemos una conversación. A mí me gustaría seguir teniendo a Camila en mi vida, pero como una amiga”, aclaró.

Según las palabras del joven, la visión de su familia le hizo cambiar un poco de opinión con respecto a este romance.

“Las palabras que me dijo Titi (esposa de Iván Cabrera) estando adentro, en el congelado, que fue que aléjate de ella en el sentido de amor, creo yo, pero que me aleje de ella, para mí fue absolutamente insignificante. Aunque, ya cuando lo escuché de mi mamá en el en vivo con Diana, me hizo un poco abrir los ojos de algunas cosas y finalmente lo entendí”, sostuvo.

“No la alejaría de mi vida, sino que cambiaría un poco lo que significa la relación de algo amoroso y lo cambiaría a algo amistoso”, sentenció López, el exparticipante de la casa más famosa del mundo.