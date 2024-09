Angélica Sepúlveda sorprendió al anunciar que posará acompañada en plataforma para adultos: ¿Será con Gürsel, su expololo turco?

Esta semana, Angélica Sepúlveda sorprendió al anunciar su pronta llegada al mundo de las plataformas para adultos. La exparticipante de Gran Hermano informó que firmó un contrato con Onfayer.

“Tuve una semana muy linda, me dediqué a recibir propuestas, escuchar mi corazón y plantear mi futuro a un año más, y decidí volver a vivir en la capital y facturar”, declaró la “Fierecilla”, dejando claro que planea mudarse a Santiago de Chile con todas sus maletas.

“A las oportunidades no se les da tanta vuelta y sí, seré parte de una plataforma de fotos. Fotos que aún no se deciden cómo serán, pero para mí es un juego y jugaré”, anunció la ex Gran Hermano.

Pero eso no es todo. La “Fierecilla” reveló que está preparándose a fondo para su nueva faceta como creadora de contenidos para adultos. “Mañana comienzo mi dieta, gym y uno que otro ‘recauchaje’ para bajar mis rollos de grasa acumulada de tanto comer postres”, escribió la chica reality en una de sus historias de Instagram.

Sin embargo, el anuncio más sorpresivo vino después. “Comenzaré solita, pero desde enero se me unirá alguien más en las fotos… solo le dije: demuéstrame que me apoyas, y me sale con la tremenda propuesta”, reveló la “Fierecilla”.

“Gursel Saglaam eres impredecible”

Para aumentar el misterio, en la siguiente historia de Instagram publicó un video cómplice del recuerdo con su expareja, el turco Gürsel Saglam. Aunque en julio de este año la oriunda de Yungay comunicó su quiebre definitivo con el galán, todo indicaría que la llama está lejos de apagarse. “Ángel, fotos juntos, yo cuido”, citó Sepúlveda, refiriéndose al misterioso mensaje que le envió su ex.

“@gurselsaglaam eres impredecible, absolutamente. Pobre fotógrafo”, añadió Angélica en la misma publicación, confirmando que sería su expololo turco quien se ofreció a acompañarla en Onfayer.