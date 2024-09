A dos semanas de su debut: Romina Sáez reveló las millonarias ganancias vendiendo contenido erótico

Hace dos semanas atrás la exintegrante de Mekano, Romina Sáez, anunció que vendería contenido erótico para la plataforma Onfayer. Ahora, dio a conocer las millonarias ganancias que recibió a solo días de su debut.

Según contó, ni si quiera ella imaginaba el furor que causarían sus imágenes y se mostró totalmente “sorprendida” con las jugosas utilidades.

“Un día me metí a ver y tenía tres millones de pesos, luego cuatro millones. Ha sido muy espectacular. Ahora mismo he sacado la cuenta y equivale a 10 millones de pesos.... Siento que estoy saliendo adelante porque me ha ido muy bien”, reveló al medio LUN.

Pero, a pesar de la gran sorpresa, cree saber el motivo de su tremendo éxito en tan poco tiempo.

“En la época en que trabajaba en (el programa) Mekano hice muchas fotos y calendarios en traje de baño. Han pasado 20 años y la gente tiene la curiosidad de saber cómo uno se ve. Yo creo que este resultado tan positivo se debe a un boom del momento y puede mantenerse o bajar. He pensado realizar una segunda sesión para mis seguidores en dos semanas. Ya tengo estilista, peluquero, asesor y productor de eventos que me ayuda mucho”.

Los motivos que la llevaron a modelar en Onfayer

Poco más de dos años han pasado desde que fue brutalmente agredida por sus arrendatarios morosos, y la vida de la exintegrante de “Mekano”, Romina Sáez, no ha vuelto a ser la misma. Tratamientos y cirugías de por medio, además de la demanda en contra de sus agresores, han calado hondo en la moral de la también abogada, quien este fin de semana dio un importante paso al aceptar ingresar a la plataforma de pago de contenido erótico para adultos Onfayer.

Una decisión que no fue para nada sencilla de tomar por Romina, quien debió lidiar con sus traumas post-agresión para embarcarse en este nuevo proyecto, principalmente por factores económicos ya que a la fecha, según cálculos de la propia modelo, ha tenido que desembolsar unos 40 millones de pesos en operaciones y tratamientos médicos.