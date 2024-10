“Le gritaron por micrófono delante del público”: Daniella Campos relató fuerte episodio de acoso laboral que habría sufrido Cecilia Bolocco

La animadora y una de las mujeres más famosas de nuestro país, Cecilia Bolocco, desclasificó episodios de discriminación que ha vivido durante su vida, especialmente por su apariencia física y su triunfo en la competencia “Miss Universo” de 1987.

Ella relató esto en una extensa entrevista con la revista Velvet, ejemplar que estará disponible desde el 7 de octubre y que Publimetro pudo acceder como adelanto.

“A mí me han discriminado toda la vida. Voy a cumplir 60 años (en mayo de 2025) y me abrí paso en un mundo tan distinto al actual, donde las mujeres no teníamos los derechos de hoy”, respondió.

“Recuerdo cuando llegué a trabajar a CNN, tuve que llenar un formulario y frente a la pregunta de qué raza era, debí responder: latina. Ahí entendí que era una minoría y no sólo era latina, también la única chilena”, recordó.

“Y del equipo que hacía las noticias era la más chica y la única mujer. Y, para colmo, Miss Universo, título que me suelen sacar hasta hoy cuando me quieren atacar. O sea, ¿Qué hacía esta mujer en el mundo de los inteligentes?”, agregó.

El episodio de acoso laboral que habría sufrido Cecilia Bolocco, en la voz de Daniella Campos

Este tema fue discutido en el panel de “Que te lo digo” durante el episodio que fue emitido el 1 de octubre. El periodista Luis Sandoval le comunicó una interrogante que tenía el público del espacio para Daniella Campos, otra mujer ícono de la farándula nacional. Las “pirañas devoradoras” quieran saber más sobre la dinámica que vio entre Cecilia Bolocco y Gonzalo Beltrán, el mítico director televisivo de “Viva el lunes”, y la gemela aseguró que él era duro con ella.

A propósito de esto, la animadora Paula Escobar comentó que en la televisión de antaño estaba la cultura en donde te gritaban a garabatos limpios a través del “sono”, o la “muela”, que tienen en la oreja cuando se cometía un error.

Daniella Campos se sumó a esto, y recordó un impactante episodio de acoso laboral que presenció en contra de Cecilia Bolocco. “No voy a decir nombres ni programas, pero en un momento me acuerdo de haber estado ahí cuando no le gritaron a Cecilia por el sono, le gritaron por micrófono delante de todo el público”, reveló.

La periodista relató que el director le gritó por alto parlante a nuestra Miss Universo. “Era súper machista la televisión, el trato a las mujeres era súper machista que ahora no se permitiría en ninguna parte”, dijo y apuntó a que los hombres no lo trataban de manera tan vejatoria .

Sobre qué le gritaron a la exanimadora del Festival de Viña, Daniella confesó que no podía decirlas explícitamente, pero mencionó que iban por la línea de “¡Cállate, tal por cual!”. Escobar le consultó si le habrían dicho a Bolocco algo parecido a “eres una hueona tonta”, y Daniella contestó que “básicamente”.

Finalmente, Daniella Campos cerró diciendo que “Cecilia quedó totalmente descolocada”.