“¿Qué carajos quiere denunciar?”: Oriana Marzoli reacciona a la supuesta querella que interpuso Pamela Díaz en su contra

Los conflictos entre Oriana Marzoli y Pamela Díaz siguen dando que hablar, y es que en esta ocasión la española se refirió a la supuesta demanda que interpuso la animadora en su contra luego de protagonizar una fuerte pelea en “¿Ganar o Servir?”.

Cabe recordar que la misma “La Fiera” quien anunció que tomó acciones legales en contra de la europea, esto a raíz de sus dichos en relación a la discusión en el programa de telerrealidad.

“Seguramente se va a enterar luego y me parece justo. No me gusta que me mientan, toda la vida tengo claro quién soy”, dijo en esta ocasión.

“Soy una persona que está en un canal, soy animadora, tengo muchas marcas, me saco la mugre con mi canal digital. Todo eso me lo he ganado sola y no porque viene una chiquilla y me puede poner en duda en algo que para mí es falso”, se desahogó Díaz en aquella ocasión.

¿Qué dijo Oriana?

Ahora, en conversación con Sígueme de TV+, Oriana Marzolil aseguró que hasta el momento no ha sido notificada por la justicia.

“¿Pero cómo va a poner una querella si todo lo que conté era verdad? Las imágenes hablan por sí mismas”, señaló en el espacio de farándula.

“¿Cómo va a ser mentira si las imágenes están? Mi amor, están las imágenes. No importan las palabras, importan las imágenes. ¿Qué hay en las imágenes? Todos los hechos son como yo los relaté, entonces, ¿qué carajos quiere denunciar”, se preguntó, dando a entender que todo lo que ella dijo era cierto.

Posteriormente, se le consultó por si ya había sido notificada de la querella, a lo que Oriana contestó: “Por supuesto que no. Las imágenes están, o sea, qué hace un juzgado si hace eso. ‘¿Me está tomando el pelo, señorita? Archivado’”, dijo con ironía.

Nuevos detalles del proceso judicial

Finalmente, la panelista Gisella Gallardo entregó nuevos detalles sobre el denuncia tras conversar con Pamela y su abogado, quienes le aseguraron que todo estaría en marcha.

“Yo voy a demostrar que no falto a la verdad”, le habría dicho Díaz. Mientras que el defensor de la animadora de “Hay que decirlo” le dijo que “las gestiones tendientes al proceso, se iniciaron hace unas semanas”.

“Sin embargo, el tribunal requirió de ciertas gestiones previas para darle curso a la querella, las cuales están prontas a terminar. Con aquello podríamos tener fecha de audiencia”, finalizó.