“¡Tráiganme a Mario Velasco!”: La curiosa talla de Fran García-Huidobro durante el último capítulo de “Only Fama”

Captura: Zona de estrellas y Only Fama

La polémica de la concepción del programa de farándula de Mega, “Only Fama”, sigue siendo sacada a colación. El animador Mario Velasco acusó a la casa televisiva de levantarle su idea después de haber presentado un piloto en la señal, en donde él co-animaba con Fran García-Huidobro y tenía como panelistas a Michael Roldán y Mariela Sotomayor. Todos ellos fueron contratados como panelistas en el espacio oficial, mas no él.

PUBLICIDAD

Este tema ha sido discutido en paneles de otros programas de espectáculos, y ahora fue aludido en el mismo programa de la discordia “Only Fama”, y estuvo de la mano de la misma animadora. Fran le consultó a sus compañeros de trabajo por qué el 4 de noviembre era una fecha importante. Esto fue recibido por un silencio de los panelistas, y ahí comenzaron las bromas.

“¡Están todos despedidos! ¡Tráiganme a Mario Velasco! Ah no, verdad...”, lanzó. Esto provocó las risas de algunos panelistas, y Michael Roldán, quien se enfrascó en una polémica con el animador de “Zona de estrellas”, dijo “no empecemos”. “¡Tráiganme a Hugo Valencia! No, me equivoqué. Pero ellos sí saben lo que pasa el lunes y ustedes no”, complementó la Dama de Hierro.

Ahí es cuando Mariela Sotomayor recordó a lo que se refería la animadora y dijo “¡El lunes 4 de noviembre se celebra el natalicio de mi querida lengua madre! Está de cumpleaños”. En referencia a su aniversario número 51.

Panel de Only Fama Captura: Mega

La polémica del origen de “Only Fama”

A mediados de octubre, el rostro de Zona Latina, Mario Velasco, levantó una alerta por haber sido víctima de un robo intelectual, ya que apuntó a Mega de haberle arrebatado de las manos la idea del programa farandulero, “Only Fama”.

“Brillantes los cerebros de Mega. Al parecer, a Mega le gustó la idea y decidieron tomarla como propia y hacer un programa. Gasté mucha plata en hacer este material. No puedo usarlo, para que tú sepas cómo son las cosas en esta industria, pero el mundo es redondo y el karma existe, y sabes que te lo digo a ti. Sabes que te hablo a ti... ya nos volveremos a encontrar. Ya podré vengarme de esta traición”, detalló el comunicador.

Mario Velasco Captura: Zona de estrellas

Posteriormente, Michael Roldán fue consultado por Publimetro sobre las declaraciones de Mario, y él respondió que “yo efectivamente grabé un piloto en donde estaba Mario Velasco como coanimador, pero pa’ mí el rol de Mario Velasco era el del coanimador de un piloto”.

PUBLICIDAD

“A mí no me llamó Mario, entonces yo nunca lo vi ni supe esto que él cuenta, que tenía como un rol, que había metido lucas. Pa’ mí, Mario, era el coanimador de la Fran y nada más dentro del piloto”, lanzó.

Ante estos dichos, Velasco respondió en sus historias de Instagram con unas escuetas palabras: “No tengo tiempo para hueones”.