Claudia Schmitd alzó la voz sobre la “lista negra” de Daniela Aránguiz: “Tú no tienes ningún poder en el medio y menos para amenazar a la gente”

Ayer fue el regreso de Daniela Aránguiz a su trabajo como panelista en el programa “Sígueme” de TV+, y con esto, llegaron sus declaraciones más duras desde que explotó la noticia de la acusación de violación en contra del padre de sus hijos, Jorge Valdivia.

“Hay una lista negra de todos los que hablaron mal de mí, de toda la gente que se aprovechó de mi vulnerabilidad”, partió.

“Aquí yo no tengo culpas de nada, y me faltaron el respeto, sobre todo Chilevisión. Yo le pedí al director de ‘Podemos Hablar’ no mostrar una entrevista que yo misma di, pero al final lo hicieron para provocar morbo y más daño”, sentenció.

La directa respuesta de Claudia Schmitd

En el panel de “Zona de estrellas”, especularon quiénes podrían integrar esta lista, y uno de los nombres que barajaron fue su compañera, la uruguaya Claudia Schmitd, quien tuvo problemas con Aránguiz hace unos días.

Ella cuestionó a la exesposa de Jorge Valdivia por no emitir comentarios, considerando que lo ha hecho anteriormente durante su separación cuando aseguró haber sido víctima de violencia intrafamiliar. Esto provocó el enojo de Daniela, quien habría llamado a Zona Latina.

Schmitd quiso referirse a esta supuesta lista negra, y partió diciendo que “sigue actuando de una forma inmadura, poco coherente porque una persona que trabaja en este medio y ha hablado de su exmarido como ha hablado de tantos personajes dentro del mundo de la farándula, viene a decir que va a colocar en la lista negra... ¿Quién te puede temer? Nadie”.

“Lo que hicieron en este canal y Chilevisión es dejarte bien en claro que tú no tienes ningún poder en el medio y menos para andar amenazando a la gente teniéndola en una lista negra. Si a mí me tenés, déjame ahí, pero ten cuidado porque conmigo no”, cerró la uruguaya.