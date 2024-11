“Yo me sentí”: Willy Sabor y Luis Jara dejaron atrás la mala onda después de polémica

A mediados de año, una sorpresiva polémica surgió entre Willy Sabor y Luis Jara cuando el primero desempolvó una antigua “rencilla”. Sin embargo, meses después, la vida les dio una nueva oportunidad. Ellos se juntaron en el programa del artista, “Al Piano con Lucho” de TV+.

Ahí fue cuando Willy le explicó el trasfondo de su “roce” con Jara. “Comenté una vez que me preguntaron con quién no trabajaría y yo dije que con Luis Jara porque somos distintos, tiene la tremenda personalidad y yo me opacaría”, argumentó.

“Me pasaba que en la radio una vez, o las veces que hemos hablado, uno se chupa porque yo a pesar de todo soy un hueón tímido, y con el tiempo he podido sacarlo. Fue una tontera”, agregó.

El cantante escuchaba atentamente las palabras, y fue completamente honesto con su invitado: “Yo me sentí”, y Willy Sabor lo tenía claro.

“Sé que te sentiste porque nosotros nos habíamos encontrado en muchos viajes, muchos festivales y siempre fuiste muy cariñoso conmigo. Cuando nos encontrábamos nos quedábamos pegados conversando. Pero, quiero que sepas que soy un gran animador tuyo, encuentro que eres seco”, añadió el panelista de “Hay que decirlo”.

¿Qué sucedió entre Willy Sabor y Luis Jara?

Willy Sabor desclasificó esta “mala onda” con Luis Jara a mediados de julio, antes de que se estrenara el programa de farándula “Hay que decirlo”. “Yo no hablo con Luis hace harto rato, porque tengo un tema con él”, aseguró.

Según las palabras de Willy todo habría comenzado “una vez yo estaba en radio Candela… una vez me entrevistaron y me preguntaron con quién no trabajaría en televisión, y yo le dije ‘Luis Jara’. No trabajaría con él porque somos distintos, poh. Lo dije, pero no tengo ninguna mala onda con él”, relató.

“Y él… yo estaba haciendo radio, y él entró, se metió al micrófono, sin permiso, sin nada, porque le dolió… me dijo ‘a mí me encantaría, yo sería feliz trabajando contigo’. Lo dijo al aire. Y de ahí que no hablamos más”, sostuvo.

“Incluso cuando falleció mi papá me escribió y después lo borró”, comentó el comunicador en el matinal.

Por su parte, Luis Jara al ser consultado sobre estas palabras de Willy, él le puso paños fríos. “La verdad esta es una cosa muy sencilla, yo tengo la mejor opinión de Willy, nunca hemos tenido un encontrón y son cosas que se sacan de contexto. Así como él habla bien de mí, yo no tengo nada (malo) qué decir de él. No hay que hacer noticia de algo así, para mí no tiene mucho sentido, así que no tengo mucho que comentar”, afirmó.

“Una frase que ni siquiera es desafortunada... No pasa nada, ojalá le vaya bien en su programa como que me vaya bien en el mío”, concluyó Lucho Jara.