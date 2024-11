“Que abra los ojos y que observe”: Andrés Caniulef advierte a Oriana Marzoli y le asegura que “está siendo utilizada” por Facundo González

“La sensación que me queda es que Oriana está siendo utilizada”, dijo sin filtros el periodista de espectáculos Andrés Caniulef al conversar con Publimetro.cl sobre lo que le dijo a su compañera en el reality show de Canal 13, “Palabra de Honor”, Oriana Marzoli, por su relación con Facundo González y que la dejó llorando en el cara a cara.

Así, durante la actividad, Caniulef sorprendió a todos al nominar a Oriana, a quien la instó a “abrir los ojos”, recordándole la letra de la icónica canción de Gloria Trevi, “Con los ojos cerrados”.

“Como decía Gloria Trevi, ‘Con los ojos cerrados iré tras de él’, y mira cuánto se equivocó. No me gusta ver a la gente defendiendo luchas de otros. Defiende tu historia, porque individualmente eres total”, le dijo Andrés Caniulef a Oriana, lo que provocó su llanto al recordar que todas sus exparejas la han engañado.

“Casi todos mis novios me han puesto los cuernos, pero quiero creerle, y hasta que él me demuestre lo contrario, lo haré”, fue lo que alcanzó a contestar Oriana entre lágrimas, terminando todo en un emotivo abrazo entre los participantes.

Oriana Marzoli y Andrés Caniulef (Canal 13)

Caniulef reitera su advertencia a Oriana

En ese contexto, Andrés Caniulef conversó con Publimetro, instancia en la que reiteró su advertencia a Oriana sobre Facundo González.

“La sensación que me queda es que Oriana está siendo utilizada. Trato de meterle esa semilla de duda a Oriana, que se dé cuenta de que a ella algo le pasa con él y que no termina de encajarle, porque él no es sincero, no es honesto”, señaló el periodista.

Luego apuntó que “mi consejo para Oriana es que le haga caso a su corazón, a su guata, que le haga caso a esa incomodidad que uno siente cuando sabe que no está con la persona correcta. Que abra los ojos y que observe. Y todo esto ya se lo dije a Oriana”, cerró enfático.

Con todo, Caniulef no es el único participante de “Palabra de Honor” que le ha mencionado el tema a Oriana, ya que Fabio Agostini ya le aseguró anteriormente que Facundo la engañó en Perú, mientras que Sergio Rojas le señaló que González solo está con ella por fama.