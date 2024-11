Facundo González cada vez más complicado: Faloon Larraguibel aseguró tener en su poder los polémicos audios

Ya es la tercera persona que hace alusión a los audios de Facundo González, y el escenario está cada vez más negro. Durante el último capítulo del reality de Canal 13, “Palabra de Honor”, fue la animadora Faloon Larraguibel confesó tener en su posesión dichos registros.

En una conversación con Fabio Agostini, el primero en revelar la existencia de dichos audios, contó que ella también tiene dichas pruebas del supuesto aprovechamiento del argentino de Oriana Marzoli. “Pamela (Díaz) me mandó muchos audios del Facu, así que le tengo muchas guardadas. Así que no me moleste”, le contó al español, quien estaba feliz de que Faloon tenía un As bajo de la manga.

Por su parte, Agostini afirmó que está seguro que su examigo le fue infiel a la venezolana. “Es seguro que el primer día que pisó aquí ya lo hizo, porque lo conozco. Pero no quiero tener amigos falsos”, dijo, y agregó que el quiebre de la amistad entre ambos es definitivo.

“Es un mie*** menos, no quiero tener amigos falsos. Con Austin también la cag**, pero nosotros somos los equivocados. Él me ha hablado muchas veces, también a Austin, y le hemos dicho que la corte, porque ya no va a ser lo mismo de antes (...) No voy a pelear más con él, hay que pasarlo bien aquí adentro”, contó Fabio.

Sergio y Fabio han escuchado los audios

Agostini hizo mención que Facundo reveló sus intenciones de acercarse a Oriana para sacar un provecho de aquello. “Antes de entrar dijo ‘Voy a meterme con Oriana para hacer todo el ruido que pueda’”, aseguró el español.

El segundo en mencionar concretamente los audios fue el periodista Sergio Rojas. Esto lo mencionó cuando nominó a Facundo González y le tiró esta bomba.

“Entiendo que es una técnica tuya utilizar a la gente para trepar y alcanzar tus objetivos. Lo hiciste también con Pamela Díaz, espero que no me lo niegues porque existen unos audios que lo comprueban de boca tuya y que en su momento serán mostrados en el caso de que tengas la osadía de contradecir lo que estoy afirmando”, lanzó el periodista.

“Creo que estás haciendo lo mismo con Oriana, se lo dije en su cara. No me gustan los hombres que se trepan de las faldas de las mujeres para conseguir algo, eso en mi país se llama ‘pollerudo’ y creo que eso eres”, añadió el comunicador.

Por su parte, Facundo aseguró que no entendió la parte de los audios, a lo que Sergio comentó que eran pruebas de que “viniste a Chile para utilizar a Oriana y conseguir éxito, fama y obviamente, dinero”.

En su programa “Que te lo digo”, el animador agregó que esos supuestos audios también los tiene Pamela Díaz. “Donde Facundo revela que sus intenciones con Oriana no son realmente del amor (...) deja el descubierto que es un ser absolutamente oscuro”.