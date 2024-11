“Algo que agradecerle...”: Fran García-Huidobro desclasificó una de las consecuencias de la infidelidad de Julio César Rodríguez

El tema del último capítulo del podcast de Fran García-Huidobro junto a Ingrid Cruz, “Di la verdad Rosa” fueron “las infidelidades”, esto a propósito de los escándalos faranduleros que se han dado durante el año debido a esto.

PUBLICIDAD

La actriz de “Brujas” señaló “qué heavy las infidelidades cuando eres famoso y se hacen públicas, es mucho más doloroso porque tienes que cargar con lo que opina la gente, ya te duele el alma o, al revés, estás con culpa. Toda esta exposición es dura".

Todo esto mientras su amiga asentía con su rostro y miraba a la cámara, sintiéndose identificada con las palabras de Cruz. Esto en alusión a la infidelidad que cometió Julio César Rodríguez cuando eran pareja y su hijo tenía poco meses de vida, lo que provocó un escándalo mediático.

“Dímelo a mí, 14 kilos me costó la gracia", lanzó entre risas. Ante esto recordó cuando la gente le hacía notar lo delgada que estaba. “En el supermercado me decían ‘oiga tan flaquita, no se demoró nada en bajar de peso' (por su embarazo)“, contó.

“¿Qué dieta está haciendo?“, le consultaban a Fran, y ella respondió “una dieta súper buena, la de los cuernos (...) qué te caguen po' vieja".

La Dama de hierro recalcó que hay mujeres que cuando les da ansiedad, comen más, pero a ella le costaba tragar por el dolor tras el engaño de su pareja. “Algo que agradecerle...”, cerró Fran García-Huidobro.

¿Cómo vivió la infidelidad de JC?

El año pasado, Fran García-Huidobro en una conversación con Eduardo Fuentes para “Buenas noches a todos”, ella rememoró este polémico episodio de su vida personal, cuando su expareja Julio César Rodríguez en el 2006, cuando el periodista fue captado con otra mujer en Argentina mientras aún estaba en una relación con ella.

PUBLICIDAD

A partir de esto, Eduardo Fuentes le consultó sobre cómo el programa de farándula abordó la situación tras ser una de las panelistas.

“Por eso me fui del SQP, porque uno trabaja con equipos que te cuidan, no con equipos que te traicionan. Se los dije y cada vez que puedo se los digo, con los que me encuentro, porque la tele es tan chica que te vas volviendo a encontrar con las mismas personas”, confesó.

“En ese momento yo estaba como en modo avión y dije ‘no, esto no’ y sigo y sigo, estuve todos los días, de lunes a viernes, sentada en ese panel mientras hablaban de mí. El comentario era ‘Fran, si tú quieres te puedes restar del tema’, estaba sentada ahí y la cámara estaba en mi cara, mientras todos los demás hablaban de mi vida”, añadió.