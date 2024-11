“Para mí esa mujer es maravillosa”: Julio César Rodríguez defendió a Fran García-Huidobro de los dardos de Yerko Puchento

Captura: Podemos Hablar y Only Fama

El polémico episodio de “Only Fama” no se escapó de la rutina del comediante Yerko Puchento en el programa de Chilevisión, “Podemos Hablar”. Y sus dardos apuntaron a la animadora del espacio, Fran García-Huidobro, la expareja del dueño de casa, Julio César Rodríguez.

“Hoy día vengo mala leche, vengo más malo que el programa ‘Only Fama’. Puta el programa mala leche, esa picantería que nos pusieron de competencia. Lo que parece, las calilas, las mojojos, pero de verdad, cómo echaron a los invitados“, cuestionó el comediante.

JC quiso frenarlo diciendo que no hablen de la competencia, pero Daniel Alcaíno no iba a parar. “¿Lo vieron? Obvio que no lo vieron, porque nadie vio esa huea de programa. Digamos la verdad", añadió.

Los dardos de Yerko a Fran García-Huidobro

Yerko Puchento recriminó que hayan “echado” a Romina Sáez del estudio, pero Tanza Varela hizo la salvedad que le preguntaron si se quería ir y ahí fue cuando se fue. “En ese programa picante, la animadora, o sea Pin Pon, la ex de este señor... echó a la invitada del programa mientras la mamá gritaba. Una picantería de programa“, decía Puchento.

Todo esto mientras Rodríguez repetía que era una gran animadora. Nada iba a frenar al comediante, aunque recibiera la advertencia de Julio, quien le dijo que se “fuera con cuidado”.

“¿Cómo habrá sufrido Julio con esa mujer? De verdad me da pena ¿Cómo te habrán mandungueado en la casa? ¡Lava los platos! ¡No dejes la tapa del baño arriba cuando meas! ¡No duermas pilucho que me da asco! O sea todo el día retándolo. Ahora te entiendo", continuó el comediante.

“Ahora entiendo toda esa ansiedad por comer que tienes, entiendo también el alcohol a destajo, tu camioneta del placer. Me cambió la forma de verlo", aseguró Yerko, quien le dijo que podría ser su Pilar Sordo y que le contara sus problemas con Fran.

“Yo no tuve ningún problema, señor", afirmó firmemente, “para mí esa mujer es maravillosa y lo sigue siendo. No voy a caer en su juego, porque a diferencia de usted, nunca me echó de la casa", lanzó tajante Julio César Rodríguez.