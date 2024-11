“Lo veo como un comediante”: Sergio Lagos habla sobre la controversial participación de Sergio Rojas en “Palabra de Honor”

Sergio Rojas se ha convertido en uno de los personajes más controversiales dentro del encierro de “Palabra de Honor”, y es que el periodista ha logrado causar risas y enojos en el reality de Canal 13.

De hecho, el comunicador fue el responsable de la pelea entre Oriana Marzoli y Facundo González tras revelar audios en donde el argentino aseguraba que comenzó un romance con la española para ganar fama. Asimismo, se enfrentó a Malito, Dash y Félix Soumastre.

Aunque también ha generado más de una risa dentro de sus compañeros por sus acertados comentarios en las diversas actividades.

¿Qué dijo Sergio Lagos sobre el recluta?

En este contexto, es donde Publimetro le preguntó a Sergio Lagos su opinión sobre lo que ha sido las primeras semanas del periodista en el encierro, ya que como animador del espacio ha podido compartir de cerca con el rostro de “Que te lo digo”.

“Increíble. Siempre he sido fan de Sergio, me encanta su humor”, declaró de entrada a nuestro medio. Eso sí, aseguró que “tampoco soy un asiduo consumidor de sus programas, pero cuando lo descubrí en la época de Me Late con el Huevo (Daniel Fuenzalida) en pandemia, que ahí fue donde más los vi, me reía muchísimo. De hecho, me acuerdo cuando estaban haciendo el capítulo de los Copihues de Oro, creo, y se reían ellos mismos de que todo era como artesanal”, recordó.

“Yo lo veo a Sergio como un comediante más que como un periodista de espectáculo. Lo encuentro que es una persona que marca otra nota, no sé si está haciendo periodismo espectáculo, yo creo que está haciendo humor. Esa es mi sensación”, aseguró Sergio Lagos.

“Tal vez me equivoco y lo que le está haciendo sí es periodismo de espectáculos y le estoy rebajando el nivel, pero a mí me da más risa que preocupación sus contenidos”, cerró el rostro de Canal 13.