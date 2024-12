¿Qué dirá Pangal Andrade?: Jorge Aldoney asegura que hay una competencia donde lo puede vencer con total facilidad

Tras la mediática pelea de boxeo entre Mike Tyson y el influencer Jack Paul, el exintegrante de Gran Hermano 1, Jorge Aldoney analizó con quién podría replicar un evento comercial en nuestro país, tal como hizo en la “Noche de Combos”, cuando venció a Raimundo Cerda e el pasado 10 de febrero.

Uno de los nombres propuestos fue el vencedor de ¿Ganar o servir? Pangal Andrade, debido a su destacada condición física y capacidad para realizar una gran cantidad de deportes. Pero, Aldoney aseguró que el deportista del Cajón del Maipo no le aguantaría ni un round y lo podría boxear con mucha facilidad.

Así lo contó en conversación con Nicolás Solabarrieta, replicó la cuenta de Tik Tok Darnasm.

“Ese hue... no boxea”, señaló. Agregando que a pesar de toda la fuerza que tenga o los seis meses que le den para entrenar, no podría vencerlo.

“Yo llevo cuatro años... yo necesito un hue... que tenga experiencia”, reiteró Aldoney, asegurando que también vencería fácil a Luis Mateucci y a Lucas Crespo, quien practica otra disciplina.

Sin embargo, a pesar de su seguridad, las apuestas fueron a favor de Pangal Andrade, debido a su espíritu competitivo.

Cibernautas apuestan por Pangal Andrade

“Estoy segura que pangal con unos 6 meses de entrenamiento le gana 💪 es muy competitivo”, “Jorge soñando que le ganaría a pangal”, “PANGAL LES PEGA GRATIS”, “amigo primero, en el boxeo Pangal no abraza jajaj, segundo, si le dan fecha a Pangal de combate y entrena, seguro que le gana”, “lo veo y me acuerdo de pancho decía q le iba a ganar y todo y tuvo q comerse sus palabras pangal es único”, “Pangal con un poco de entrenamiento le gana 💯 al abrazos locos de Jorge”, “A Raí lo abrazo. Par ganar imaginate pangal qué tiene más fuerza. Si es cierto q pangal no entrena boxeo. Pero si se entrena podría ganarle”, sentenciaron.