“Obviamente tenía que hablar del tema”: Maly Jorquiera reveló uno de los motivos de por qué no aceptó la invitación para Viña 2025

Uno de los últimos escándalos del año pasado que se tomó la farándula nacional, fue la supuesta infidelidad de Sergio Freire a Maly Jorquiera. El tema se tomó la conversación en los programas de farándula, incluso la presunta amante dio entrevistas en estelares de espectáculos.

Ya ha pasado agua bajo el puente, y la comediante se le veía radiante durante esta época del Festival de Viña, en donde animó el programa, “Divas de oro”, junto a su amiga Pamela Leiva y la periodista Nataly Chilet.

“Este programa ha sido un regalo, estar con amigas como Pame y conocer a otra como Nataly. La vida te quita y te da, y ahora me está dando mucho cariño, mucho amor. Ha sido muy emocionante estar acá súper resguardada”, le comentó a LUN.

“Quiero destacar que me hayan permitido animar un programa siendo comediante y actriz. La tele muchas veces ha tenido miedo de que los comediantes tengamos este rol porque nos podemos volver políticos o groseros”, añadió sobre su trabajo.

En esa misma línea, Jorquiera se candidateó para pisar la Quinta Vergara, pero como animadora. “Ojalá en el Festival de Viña hubiera una noche que una comediante como yo, jajajá, con Fabrizio Copano, nos dejen hacer una animación con chistes para refrescar eso. Sería un buen momento”, comentó.

¿Por qué no aceptó la invitación a Viña?

A pesar de que el tema de la supuesta infidelidad se enfrió en los programas de farándula y los medios, esto no significa que se haya olvidado en la memoria colectiva. Maly está consciente de aquello, y esa fue una de las razones por la que decidió rechazar la invitación al Festival de Viña que le hicieron este año.

“Me llamaron para este Festival de Viña. Hablamos con Álex (Hernández), que siempre me llama y me siento malagradecida porque no voy y muchos quieren ir. Yo no me siento preparada, nunca me imaginé siendo comediante ni yendo al Festival. Cuando lo esté de verdad, iré”, reveló.

“Pero (este año) no era un buen momento porque obviamente tenía que hablar del tema (de la supuesta infidelidad), que es distinto a hablarlo en bares o en otras situaciones. Yo tengo un hijo de siete años que me va a querer ver en Viña y yo no iba a poder hacer chistes con eso”, continuó la comediante.

“Sobre la situación (matrimonial), yo nunca he hablado de eso y nunca lo voy a hacer. Eso está en mi casa, es mi historia personal y hay un niño pequeño. Yo estoy feliz, siempre he tenido muchos proyectos. Es un tema para mí, a puertas cerradas, y estoy agradecida del público que se preocupa por mí y mi familia. Sólo puedo decir eso”, cerró Maly Jorquiera.