Estatua de Gabriela en Plaza Italia: por qué los mistralianos reniegan de la idea a 80 años de obtener el Premio Nobel

PUBLICIDAD

Aparte de la elección presidencial, el 2025 estará marcado por la colosal dimensión histórica de Gabriela Mistral: este 7 de abril se celebran 136 años del natalicio de la poetisa de Vicuña y se inician las actividades oficiales relacionadas con el 80º aniversario de su obtención del Premio Nobel de Literatura.

Ese contexto favorece una controversia que parece resuelta por la opinión de los “mistralianos”, que conocen su obra y el pensamiento de la profesora cuyo legado se revaloriza cada día más. Y es que la idea fomentada por algunas autoridades y los medios de instalar un monumento en su memoria en la Plaza Italia en el mismo sitio que antes ocupó el general Manuel Baquedano, al parecer, tuvo corta vida.

“No existe ninguna solicitud de reemplazar nada por nada. Lo que se desarrolló en el marco de una sesión del Consejo de Monumentos Nacionales fue la solicitud de restaurar y mantener el plinto donde se encontraba la estatua del general Baquedano. Hoy no existe una solicitud de reemplazar una figura por otra”, sentenció la ministra de Cultura, Carolina Arredondo.

Aún así, en algunos sectores del ámbito cultural aseguran que la autora de Desolación, Tala y Lagar, entre tantas obras, merece una mayor presencia y reconocimiento en lugares públicos del país. Según un catastro del Consejo de Monumentos Nacionales, en Chile existe un total de 621 estatuas de personajes históricos en capitales regionales, de las cuales sólo 29 son dedicadas a mujeres. Y de esas 29, trece homenajean a Gabriela Mistral.

“Este año vamos a estar celebrando los 80 años de la obtención del Premio Nobel por parte de Mistral. Es una de las mujeres más importantes de nuestro país, no solamente por su dimensión cultural asociada a este maravilloso reconocimiento, sino que también las distintas dimensiones que convergen en su figura en el ámbito diplomático, en el ámbito educativo, artístico, entre otras”, destacó la misma autoridad de Cultura.

. .

El corazón de Gabriela

En el mismo sentido, la ministra de la Mujer apuntó a que “este año se cumplen 80 años del Nobel de Gabriela Mistral y creo que es un debate que debe darse, de distintos tipos de reconocimiento. Justo ahora está de aniversario también la Biblioteca Gabriela Mistral de la región de Coquimbo, que es un proyecto precioso y por lo tanto a mí me parece que es un nombre que es bastante transversal”.

PUBLICIDAD

Antonia Orellana especifica que “yo homenajearía a Gabriela Mistral donde sea, pero creo que es un debate que tiene que darse donde debe, en el Consejo de Monumentos Nacionales”.

Sin embargo, los expertos en el tema discrepan desde la perspectiva histórica y la intimidad de la propia Gabriela. La escritora, académica y licenciada en Lenguas y Literatura, Soledad Falabella Luco, aporta un sólido argumento a esa postura. “Es una pésima idea convertir a Mistral en una estatua. Le habría cargado”, expresa, categórica.

Recuerda que en una carta a la escritora Isolina Barraza, la poetisa fue tajante sobre el tema: “Si ustedes me conociesen en realidad y no en leyenda, sabrían que a mí no me importa nada verme en yeso o en metal. Viva ni muerta querré yo que tiren dineros por halagarme una vanidad que no tengo. Supriman esa estatua fenomenal”.

“Yo no me siento símbolo de cosa alguna... Reconozco la buena fe de estas cosas; agradezco bien lealmente el cariño de mis amigos, pero lo mejor que ellos pueden hacer por mi es no dedicarme fiestas que me exceden y me confunden”, escribió Mistral en una carta a Joaquín García Monge, según el registro que reproduce el libro “¿Qué será de Chile en el cielo? Poema de Chile de Gabriela Mistral”, escrito por Soledad Falabella.

Por su parte, el experto Jaime Quezada califica la iniciativa como “un disparate redondo”, porque a su juicio la escritora “no necesita esculturas ni estatuas que la veneren, sino más lectores y lectoras y que editen sus libros y sus publicaciones″... “Nuestra Mistral fue siempre enemiga de esculturas y monumentos hacia ella misma, desde muy temprano”, puntualizó.

En rigor, Gabriela siempre rehuyó los homenajes y la ostentación y una estatua no valdría para ella más que el reconocimiento de su gente.