“La encuentro cínica”: Daniela Aránguiz no suelta a Dani Castro y asegura que tiene “hambre de tele”

La disputa mediática entre Daniela Aránguiz y Daniela Castro sigue escalando, luego de que ambas figuras televisivas intercambiaran duras declaraciones.

PUBLICIDAD

Todo comenzó cuando Daniela Castro recordó un antiguo conflicto con la exmekano, relacionado con el argentino Luis Mateucci. “Lo que le pasa a Daniela Aránguiz es que siempre termina pisándose la cola, por soberbia”, aseguró Castro en una reciente entrevista.

La ganadora de la primera temporada de MasterChef Chile detalló que, durante su participación en el reality Tierra Brava, cuestionó la relación de Aránguiz con Mateucci. “Yo le pregunté por qué estaba con un mantenido, y ella salió defendiéndolo, diciendo que eso era mentira y que él se pagaba todo”, comentó Castro.

Las declaraciones de la cocinera no pasaron desapercibidas para Daniela Aránguiz, quien no tardó en responder. La primera réplica de la panelista de Sígueme fue sin duda, incendiaria: “Daniela, tú sabes perfectamente que la pelea que yo tenía contigo era porque no te bañabas”, lanzó Aránguiz.

Tras estos dichos, Castro no quedó indiferente y respondió en conversación con Fotech. La rubia aseguró que quedó “impactada con el nivel de odio”, añadiendo que “nunca le falté el respeto y aun así... si me toca volver a hablar de ella por pauta, no lo haré”.

La réplica de Daniela Aránguiz

Pero el conflicto no terminó allí. Aránguiz, fiel a su estilo volvió a responder a la chef. “Si no fuera por la pauta de ayer, no me enteraba… Lo que más me molesta de la situación es que la encuentro cínica”, lanzó Aránguiz en el programa Sígueme de TV+.

Aránguiz reveló que, tras el término del reality, Castro había intentado acercarse a ella para dejar atrás sus diferencias. “Después de todo ese conflicto que nosotras tuvimos cuando yo me voy del reality —y eso está en YouTube si lo buscan—, la Daniela se me acerca y me agarra la mano y me dice: ‘Dani, perdóname cualquier cosa, me encantó conocerte, fue un gusto que hayamos arreglado nuestros problemas acá adentro’”, recordó.

PUBLICIDAD

Según Aránguiz, ese gesto no fue aislado, ya que posteriormente Castro incluso le envió un video junto a otros participantes del programa, expresando su deseo de reunirse.

“Ese doble discurso no lo entiendo”, cuestionó Aránguiz, quien también sugirió que la mala relación entre ambas se originó por su amistad con Uriel, ex “pinche” de Dani Castro en el reality. “Cuando tuvo un conflicto con Uriel, yo era más amiga de él, entonces empezamos a salir juntos, lo invité a mi cumpleaños… Entonces yo creo que por ahí está la mala onda”, explicó.

Finalmente, Aránguiz cerró sus dichos lanzando una dura crítica: “Esto es mucha hambre de tele”.