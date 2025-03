“Me da risa y encuentro vulgar lo que dijo”: Dani Castro le respondió con todo a Daniela Aránguiz tras pelea por higiene en el reality

Daniela Aránguiz no ha tenido una buena relación con sus tocayas de la farándula, y ahora es el turno de Dani Castro, con quien se enfrascó en un nuevo round tras revivir los conflictos que protagonizaron en el reality show de Canal 13, “Tierra Brava”.

“Siempre le he caído mal, quizás porque yo sí tengo cara de cuica… Conmigo se quiso pelear”, aseguró la ex Master Chef.

Sin embargo, horas después la ex de Jorge Valvidia volvió a responder: “Primero ¿Quién es? Ella dijo que yo le tenía mala a ella, porque había maltratado a mi ex en el reality. Daniela sabes perfectamente que yo la pelea que tenía contigo era porque no te bañabas”.

“Cómo yo te veía todos los días metías las manos en la cocina, después te ibas a los matorrales con el Uriel haciendo tú ya sabes qué...y después con esas manos te ponías a hacer galletitas para todos, por el pelo te corría la grasa”, añadió Aránguiz.

“Me carga cuando la gente es mentirosa”

Ante esta pelea, en el programa “Que te lo digo” hablaron con la cocinera para recoger sus impresiones después de que cuestionara la higiene de Castro cuando compartieron en “Tierra Brava”.

Dani partió explicando la dinámica del reality, en donde las personas que perdían en la competencia grupal tenían que ir al establo, y bañarse en el exterior con agua helada. “Ella dice que discutimos porque no me bañaba, pero yo no me acuerdo que hayamos discutido por eso. Me carga cuando la gente es mentirosa”, señaló.

“Sí, no me bañaba todos los días, quizás, como la mayoría de los participantes. Cuando perdíamos nos tocaba bañarnos al lado de la caca de los animales, no era agradable, hacía frío, lo pasábamos mal. No encuentro extraño no bañarse todos los días dentro de un reality extremo. No había nada raro ahí. Lo que sí encuentro raro es por qué le molesta que yo particularmente no me haya bañado, tampoco era cercana a ella”, comentó.

“Sí me molesta que en mi pelo había grasa porque yo tengo el pelo ondulado, y las mujeres con pelo ondulado tenemos tendencia a tener el pelo seco. Ahí se contradice cuando dijo que yo chorreara grasa y lo encuentro hasta vulgar ese tipo de frases. Con todo lo que dijo queda más que claro que es algo personal conmigo".

“Me da hasta risa y encuentro vulgar todo lo que dijo”, cerró Dani Castro.