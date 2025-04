¿Polémica en Only Fama?: Aseguran que famosa panelista le negó entrevista a la Dama de Hierro y tuvieron tensa discusión

Al parecer los ánimos al interior de Only Fama no son de los mejores. Según contaron en Zona de Estrellas, los integrantes del programa de Mega estarían lidiando con el bajo rating y también, con conflictos internos.

Según revelaron en el espacio de Zona Latina, el viernes surgió una polémica entre la animadora Francisca García-Huidobro y la panelista Daniela Aránguiz, quien se negó a ser entrevistada sobre la última información que surgió sobre Jorge Valdivia y Maite Orsisni.

Daniella Campos contó que Aránguiz se molestó con la nota que mostrarían en su programa y golpeó la mesa, generando el enojo de la Dama de Hierro.

“Se molestó por la nota que preparó el equipo de Only Fama para hacer presente el caso de Jorge Valdivia y la supuesta vuelta con Maite Orsini. A lo que Daniela Aránguiz, se supone y cuentan las fuentes, que se habría enfrascado en una discusión con el equipo y con Francisca por supuestamente no estar de acuerdo en los términos en que se mostraba en la nota, porque se negó a que se llevara este tema como una entrevista, porque la idea de Only Fama era poner a Daniela Aránguiz en la parte de los sillones que es donde se hacen las entrevistas”, contó la archirrival de la exchica Mekano.

Además, agregó que “en ese momento Francisca le enrostra a Daniela Aránguiz que ella ya habría dado una entrevista en su otro programa, Sígueme”.

Pero, Aránguiz respondió que en TV+ se sentía “cómoda” y más “protegida”, lo que caldeó aún más los ánimos.

"Fran no le perdonó esto y le insiste en que Only Fama también es su programa y tiene que dar más información”, desclasificó Campos.

Finalmente, a 30 minutos que comenzara el espacio de Mega y luego de varios “dimes y diretes”, llegan a un acuerdo y resuelven que la entrevista estaría al mando de José Antonio Neme, quedando relegada Fran García-Huidobro.

Supuesta molestia contra Daniela Aránguiz

Además, trascendió que al interior de Only Fama se habrían molestado con Aránguiz puesto que Primer Plano tenía más información que ellos, sobre la propia vida familiar de Aránguiz.

“Entiendo que el panel estaría molesto porque estando Daniela en el panel, cómo era posible que si un tema que la involucra se supiera antes en el canal de la competencia”, sentenciaron, consignó Tiempo X.