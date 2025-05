¿Se desarma Only Fama?: Programa de Mega sufre primera baja tras llegada de nuevas jefaturas

Con la salida de Carlos Valencia de CHV para llegar a Mega, el programa Only Fama fue el primero en temblar ante los inminentes cambios que realizaría el exproductor ejecutivo de Primer Plano.

PUBLICIDAD

Si bien se habló que la gran mayoría de sus panelistas serían cambiados, lo cierto es que les renovaron el contrato por dos meses más, el cual vencía en abril. Pero, a quien al parecer no le renovaron, fue a su director Sergio Marabolí, quien renunció al espacio.

La información fue entregada por el medio El Filtrador y confirmada por Página 7, quienes agregaron que el martes Marabolí presentó su renuncia ante Valencia.

El motivo, según contaron a Publimetro, sería por temas de tiempo que dificultaría al panelista de Sígueme continuar al mando de Only Fama. Aunque, según informaciones entregadas a este medio, su desempeño no habría sido bien evaluado al interior de Mega.

De igual forma, su último programa será este viernes 9 de mayo, luego de seis meses al mando.

Sergio Maraboli (Sígueme) y Tonka Tomicic (Foto: Agencia Uno) Sergio Maraboli (Sígueme) y Tonka Tomicic (Foto: Agencia Uno)

Michael Roldán analizó futuro de Only Fama

Tiempo atrás, el periodista Michael Roldán se refirió a una eventual salida de Only Fama, ante la llegada del nuevo mandamás del área de Entretención de Mega, Carlos Valencia.

Desde Que te lo digo señalaron que las intenciones del canal es renovar totalmente el panel y hacer un Only Fama 2.0.

PUBLICIDAD

A raíz de esto, Roldán se refirió sobre su incierto futuro, en conversación con Lima Limón.

"Yo siempre lo he dicho, mi acuerdo contractual (no puedo hablar por mis compañeras) es hasta abril. Siempre se evaluó esa fecha como término de la segunda temporada. Lo que pase (después) yo aún lo desconozco. Estuve de vacaciones una semana, después vino el viernes libre de Semana Santa, entonces no me he reunido con los jefes para ver si estoy o no contemplado en la segunda temporada", señaló al citado medio.