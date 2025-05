“No me cuadra la historia de Karlezi”: Eduardo de la Iglesia salió a la defensa de Julia Vial tras acusación de un “acto déspota”

La animadora Julia Vial ha estado en el centro de la polémica después de que fuese señalada como la persona detrás del relato del periodista Branko Karlezi, quien acusó a una animadora incógnita de un acto déspota .

A través de su cuenta de TikTok, el periodista desclasificó una experiencia que habría vivido en La Red durante sus inicios en el mundo de la televisión. “Me tocó una vez una conductora, yo había llegado recién al programa, y en mi primera reunión de pauta”.

Él señaló que había “una mesa larga y me siento, ahí conociendo a todo el mundo y de repente al lado de mi oído (hace el gesto de chasquear los dedos) como que miro y me dicen ”hey ese es mi asiento, sale" (tono fuerte de voz)".

“Pensé que me estaban agarrando para el hueveo, yo dije ‘jajaja’ y no era mentira. En la tele ella se ve increíble, pero en persona “la cagó”, reclamó.

La respuesta de Julia Vial

Si bien, Branko no entregó nombres, si le dio “likes” a los comentarios que apuntaban a Julia Vial como la persona detrás de esta acción. Por lo mismo, la aludida respondió en su programa “Sígueme”.

“Empecé a llamar a todos los que éramos parte de ese equipo porque dije ‘cómo me mandé este ranazo alguna vez en mi vida‘. Sí loca soy, pero nunca tanto, loca pasiva, pero no agresiva”, afirmó.

Además, Vial cuestionó la manera en que fue presentada la acusación: “Si te refieres a mí, Branko, di mi nombre directamente. Esto de lanzar una historia sin decir quién es, solo deja espacio para especulaciones”.

En esa misma línea recalcó: “Si fui yo, te quiero decir que jamás lo hice con ninguna intención, que tiene que haber sido una talla…Es más Eduardo (De la Iglesia) me decía que nunca he actuado así en la vida. Es extraño porque no es mi forma de ser, yo no soy así, no soy ni déspota, y lo que menos tengo es de diva”.

Eduardo de la Iglesia defiende a su excompañera

En “Zona de estrellas” esta polémica fue tratada, por lo que fueron a uno de los excompañeros de Vial para obtener su visión y relatara su experiencia trabajando con la animadora.

Eduardo de la Iglesia fue consultado sobre los dichos de Branko, y no dudó en defender a la comunicadora. “¿Qué onda Karlezi? Me parece súper extraño. Yo iba a todas las pautas y nunca vi que Julia le hiciera una huea así a nadie“, partió.

“La Julia es súper buena pa’ la talla, es payasa, huevea, tira tallas. A mí me tira talla, yo le tiraba talla, como colegio de hombres. Pero chasquearle los dedos y un trato despectivo, no. Julia no es de esa onda, así que no me cuadra la historia de Karlezi”, añadió el comunicador.

“Yo tuve con mis temas con la Julia, los arreglamos, hablamos pero de frente po’ (...) Lo que no me parece es que después de cuántos años, más de diez años, alguien salió con estas cosas de la nada, casi como de funa. Si algo pasó y te molestó, yo creo que lo que corresponde es decirlo ahí”, cerró Eduardo de la Iglesia.