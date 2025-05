Quedó la grande en “Zona de estrellas”: Tensión en el panel de Zona Latina después de que se habló de la salida de Claudia Schmitd

La figura de Claudia Schmitd es una herida abierta en el panel de “Zona de estrellas”. Ella renunció en vivo al espacio después de una fuerte pelea con Adriana Barrientos mientras hablaban de Sergio Rojas. Posteriormente, el periodista fue a encarar a la Leona en el estacionamiento de la señal, y ese hecho propició el término de una larga amistad entre los dos faranduleros.

Uno de los temas que fueron tratados en el último capítulo de “ZDE” fue la lista negra de Sergio Rojas, y empezaron por casa: la primera seleccionada para discutir fue Adriana Barrientos, a propósito del round que se vivió en las dependencias de la señal.

“Sergio me emplazó por ser ‘mala persona, mala compañera y mala amiga’ con Claudia Schmitd. ¿Dónde está Claudia si tú eres dueño (de ‘Que te lo digo’) en donde tú podrías tenerla contratada al día de hoy? Las pirañas devoradoras aman a Claudia", comentó.

La Leona señaló que un amigo se preocupa cuando el otro se queda sin trabajo, tal como antiguamente lo había hecho él con Adriana. “Yo estando en este canal me enteré que Sergio le había pedido a Huevo Fuenzalida que me contratara (en ‘Me Late’). Yo ni siquiera me había enterado”, recordó.

“Entonces, ¿qué tan amigo eres? ¿Para qué haces todo este escándalo mediático supuestamente defendiendo a Claudia Schmitd? ¿Para qué haces todo eso si ni siquiera de reemplazo la estás llamando? Romper esta amistad ¿para qué te sirvió? La que se pelea conmigo se va para arriba, y si no peleabas conmigo, te hundías".

Claudia pidió salir al aire después de que Adriana Barrientos diera su versión

Hugo Valencia recogió el punto y puso al aire por qué Claudia no volvió al programa “Que te lo digo” después del reemplazo que hizo en el programa en febrero cuando Luis Sandoval se fue de vacaciones.

Daniella Campos comentó que le estaba escribiendo Claudia después de haberla contactado, y que tenía un mensaje de La Leona. “Que ella se va de Zona Latina cuando quieres y te lo lloras de rodillas para que tú te quedes”.

Adriana Barrientos dijo que ella se puso en el lugar de Claudia, considerando que es mamá y le dijo que cortaran la pelea para que conservaran su trabajo. “Yo conocía la situación de Claudia, a mí el dinero no me sobra, pero no lo necesito yo mantengo un perro. Le dije ‘reflexiona, piensa las cosas’. Le bajé el perfil a esto para que se dieran cuenta de que es un show de televisión”.

Hugo Valencia pidió la palabra y señaló que está hablando por teléfono con Claudia Schmitd, quien pidió su derecho a réplica para salir al aire.

Adriana Barrientos comentó que ella dejó una constancia en contra de Claudia Schmitd después de que cometió un error al aire que podría tener repercusiones legales. Por lo mismo, la panelista aseguró que nunca más hubo buena onda.

“A raíz de esto, comenzó un dimes y diretes conmigo. De ahí esto no paró más, fue una bola que se transformó en una cosa espantosa. Ella puso Ley Karín en mi contra por decir que lo que dijo (al aire) no corresponde”, afirmó la Leona.

El descargo de Mario Velasco y la defensa de Hugo Valencia

El ambiente se tensó después de que Hugo comentó que sus jefes rechazaron el contacto. “No me autorizaron a que salgas al aire (...) Yo no estoy de acuerdo con eso”, comunicó.

Adriana y Mario Velasco siguieron hablando de los problemas que se originaron tras bambalinas entre las panelistas, en donde quedaron un acuerdo de no volver a tener un conflicto que se saliera de las manos tras una reunión con los altos mandos.

Sin embargo, Valencia interrumpió para evidenciar su molestia y pidió que dejaran de hablar del tema. “Encuentro que frente lo que acaba de pasar, hay una persona con derecho a réplica porque sale a colación, se cuenta una versión, y no se le permite responder, para qué seguir hablando (...) Si no le permitimos a una persona dar su versión en pantalla, no alarguemos más”.

Velasco no estaba de acuerdo y cuestionó el punto de su compañero. “Perdón pero cuando ella estuvo con Danilo 21 y habló una sarta de cosas mías. Aquí estoy aclarando una acusación que hizo contra mí, ¿no puedo hacerla Hugo Valencia? Está perfecto“, dijo molesto.

Nuevamente, Sergio Rojas salió al baile y Mario increpó a Hugo. “Me trató de mentiroso en pantalla, cuando tú fuiste y le dijiste... cosa que no fuiste capaz de pedirme disculpas, lo que me molestó. Fuiste y le dijiste que en pauta no nos habían dicho que no podíamos hablar del tema, tú no estabas en pauta”.

Hugo Valencia tajantemente le dijo a su compañero que eso no era así. “Sergio me escribió el día martes si en la reunión de pauta de ese día nos habían dicho que no podíamos hablar de Claudia Schmitd, le dije que no. Pero le dije: ‘pregunta a la gente que estuvo ayer porque no estuve el día lunes, y pudo haber sido ese día’. Yo no le mentí a Sergio Rojas, no te tiré al choque”, aclaró.

Siguiendo con su punto, Velasco procedió a explicar que él no sabía qué les habían dicho los ejecutivos a sus compañeras de trabajo, así que cuando se pelearon en vivo en diciembre, él desconocía los acuerdos que salieron de esa reunión.

“Sí entendía que ellas se habían comprometido con nosotros a no pelearse con malas palabras ni encararse de mala manera, que las diferencias se solucionarían con respeto. Esa información nadie la dijo (que las podían echar), y a mí me trataron de mentiroso, falta de huevos”.

Ahora Daniella Campos entra al baile

Valencia siguió enojado con la censura que se realizó, ya que finalmente no le estaban dando el derecho a defenderse a alguien que lo está pidiendo, y tampoco sabían qué iba a decir. “Yo no sé con qué propiedad vamos a criticar a los paneles de farándula, eso lo digo para arriba”, criticó Hugo.

Velasco especuló sobre por qué no dejarían hablar a Schmitd. “Claudia se refirió a ejecutivos de este canal con nombre y apellido, que no son personas públicas y no tienen cómo defenderse. Ellos tienen todo el derecho a no prestarle micrófono”, defendió a sus jefes.

Había un pendiente a tratar que Hugo no se iba a guardar, y le preguntó a Daniella Campos si lo decía él o lo decía ella. “Claudia me escribió esto (el mensaje que le entregó antes) hace un par de días atrás y yo no te lo dije porque no era el momento”, transparentó a Adriana Barrientos.

“Claudia me escribió a mi WhatsApp pidiéndome que te dijera esto porque yo era la única que lo podía hacer en pantalla. Yo dije ‘me escribió la Claudia’, nunca dije ‘me escribió hoy’. Ahora ella me dice: ‘Lo dices tú o lo digo yo que mentiste’”, contó la gemela, quien se paró para leer el mensaje junto a Valencia.

“A mí hay una cosa que no me gusta es que me traten de mentirosa”, dijo seriamente la periodista, quien procedió a buscar la conversación con la uruguaya. Ahí es cuando el tema se dejó de tocar, y posteriormente, Daniella aclaró este último problema. “Claudia me dice: ‘Daniella, que yo no había dicho este día’. Me mandó un audio para aclararlo”, cerró.